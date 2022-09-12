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    Иванов: История про Захаряна и «Челси» — какой-то вброс. Агаларова тогда должен «Реал» подписать

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    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов не верит, что у «Челси» есть серьезные намерения приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Мне изначально показалось это мифической историей.

    Ну вы посудите: Александр Головин играет в "Монако", а Захарян переходит в "Челси"? Давайте объективно взглянем на вещи. Я бы еще поверил, если бы его взял "Челси", а потом отдал бы в аренду в другой европейский чемпионат.

    По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский "Реал".

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    • Что сделал Захарян сверхъестественного, чего не делал Головин? Саша в свое время показывал более зрелый футбол. Он и сейчас в "Монако" регулярно отмечается результативными действиями. А Захарян в последних матчах растворился.

    На самом деле в Европе есть наши ребята, если брать не топовые лиги. Понятно, что сегодня прежде чем взять русского, все тысячу раз перекрестятся. Только время вылечит. Нужно ждать, когда закончится вся эта ситуация», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия летнего трансферного окна. «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

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