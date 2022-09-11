Романо: «Челси» не потерял интерес к Захаряну

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо», сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо у себя в «твиттере»

По информации источника, лондонский клуб планирует следить за игрой 19-летнего россиянина в ближайшие месяцы.

Отмечается, что синие видят в полузащитнике усиление на настоящее и будущее. И уточняется, что полной договоренности о гонораре с московским «Динамо» в августе не было, но личные условия были согласованы на 100%.

Напомним, что 1 сентября «Динамо» заявило, Захарян не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.