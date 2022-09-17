Защитник «Торпедо»: На старте сезона много очков потеряно, и сейчас нужно добирать

Защитникподелился впечатлениями после победного матча 10-го тура РПЛ с(1:0) в «Лужниках».

«Здесь очень теплые ощущения, это наша домашняя арена, это лучший стадион страны. Хорошо, что мы начали здесь с победы.

Тренер сказал создать плотность в центре обороны, потому что там периодически возникали проблемы, например, Чалов пару раз прорывался. Была установка действовать пожестче с нападающими ЦСКА при игре в недодачу.

Нам просто надо чаще побеждать. А вообще, сейчас нам должно быть все равно с кем играть, потому что на старте сезона много очков потеряно, и сейчас нужно добирать.

У команды несколько выходных впереди. Сменим обстановку с семьей — поедем в Казань. Посмотрим достопримечательности, местный Кремль, например.

С того момента, как я пришел в "Торпедо" у команды вообще ни разу не было трёх выходных подряд, так что сейчас есть время перезагрузиться», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.