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    Колоскова шокировало поражение «Спартака» от «Ростова»

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его удивило поражение «Спартака» от «Ростова» (2:4) в девятом туре РПЛ.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Результат удивил. Я буквально после последней игры "Спартака", где они проиграли "Зениту", говорил, что "Спартак" остается конкурентоспособной командой, у нее хороший потенциал, могут при определенных условиях составить конкуренцию ЦСКА и "Зениту".

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    • Пока прогноз не оправдывается. Пропустить четыре — это не уважать себя. Формула: как тренируются, так и играют. Так во всех командах», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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