Колоскова шокировало поражение «Спартака» от «Ростова»

Почетный президент РФСпризнался, что его удивило поражениеот(2:4) в девятом туре РПЛ.

«Результат удивил. Я буквально после последней игры "Спартака", где они проиграли "Зениту", говорил, что "Спартак" остается конкурентоспособной командой, у нее хороший потенциал, могут при определенных условиях составить конкуренцию ЦСКА и "Зениту".

Пока прогноз не оправдывается. Пропустить четыре — это не уважать себя. Формула: как тренируются, так и играют. Так во всех командах», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.