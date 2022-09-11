Вендел: Надеюсь, это первый хет-трик из многих

«Я очень счастлив! Надеюсь, это первый хет-трик из многих.
Здорово, что я помог команде своими тремя голами, теперь продолжу работать и настраиваться на важный матч, который ждет нас в Кубке на следующей неделе.
В этом сезоне много забиваю? Это приятная для меня статистика, да и для команды, думаю, тоже!
Я выкладываюсь на полную на тренировках, отрабатываю удары и завершения атак, куда комфортнее чувствую себя в клубе и на поле. Верю, что у меня впереди еще множество голов!
Кому посвящу дебютный хет-трик? Посвящаю его моей бабушке, которой не стало несколько лет назад. Все голы, которые я забиваю — они для нее», — приводит слова игрока .