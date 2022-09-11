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    Вендел: Надеюсь, это первый хет-трик из многих

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    Полузащитник «Зенита» Вендел поделился впечатлениями после хет-трика в матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга» (8:0).

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    «Я очень счастлив! Надеюсь, это первый хет-трик из многих.

    Здорово, что я помог команде своими тремя голами, теперь продолжу работать и настраиваться на важный матч, который ждет нас в Кубке на следующей неделе.

    В этом сезоне много забиваю? Это приятная для меня статистика, да и для команды, думаю, тоже!

    Я выкладываюсь на полную на тренировках, отрабатываю удары и завершения атак, куда комфортнее чувствую себя в клубе и на поле. Верю, что у меня впереди еще множество голов!

    Кому посвящу дебютный хет-трик? Посвящаю его моей бабушке, которой не стало несколько лет назад. Все голы, которые я забиваю — они для нее», — приводит слова игрока .

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