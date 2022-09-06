Агент: «Волос» все еще не хочет продавать Фернандеса в «Спартак»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса», прокомментировал информацию о том, что сделал улучшенное предложение по трансферу испанского футболиста.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Паоло Фернандеса Фото: expectedscore.com

«Проблема заключается в "Волосе". Они все еще не хотят продавать игрока в "Спартак". Остальные вопросы лучше задать им», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Волос» просит за Фернандеса 1,5 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 600 тысяч евро.

В новом чемпионате Греции Фернандес провел три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сообщалось, что экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес отказался от перехода в «Спартак» из-за страха его девушки жить в России.