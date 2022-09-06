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    СМИ: «Спартак» сделал еще одно предложение «Волосу» по трансферу Фернандеса

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    Московский «Спартак» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса.

    Паоло Фернандес
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    Паоло Фернандес

    Как сообщает Gazetta.gr, «Спартак» сделал улучшенное предложение по трансферу испанского футболиста.

    Стороны близки к заключению сделки.

    Ранее сообщалось, что «Волос» просит за Фернандеса 1,5 миллиона евро.

    Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 600 тысяч евро.

    В новом чемпионате Греции Фернандес провел три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, сообщалось, что экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес отказался от перехода в «Спартак» из-за страха его девушки жить в России.

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