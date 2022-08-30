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    Полузащитник греческого «Волоса» близок к переходу в «Спартак»

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    Московский «Спартак» в ближайшие дни может подписать полузащитника греческого «Волоса» Пауло Фернандеса. Об этом сообщил агент испанского футболиста Альберто Ботинес.

    Пауло Фернандес
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    Пауло Фернандес

    «Да, "Спартак" действительно сделал официальное предложение "Волосу" по Фернандесу», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

    По данным источника, «Волос» просит за Фернандеса 1,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 600 тысяч евро.

    В новом чемпионате Греции Фернандес провел два матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, сообщалось, что экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес отказался от перехода в «Спартак» из-за страха его девушки жить в России.

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