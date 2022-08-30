Полузащитник греческого «Волоса» близок к переходу в «Спартак»

Московскийв ближайшие дни может подписать полузащитника греческого «Волоса». Об этом сообщил агент испанского футболиста Альберто Ботинес.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Пауло Фернандес Фото: expectedscore.com

«Да, "Спартак" действительно сделал официальное предложение "Волосу" по Фернандесу», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

По данным источника, «Волос» просит за Фернандеса 1,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 600 тысяч евро.

В новом чемпионате Греции Фернандес провел два матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сообщалось, что экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес отказался от перехода в «Спартак» из-за страха его девушки жить в России.