В «Спартаке» подтвердили информацию о серьезной травме Мозеса

Московскийподтвердил, что полузащитникбольше не сыграет в этом году из-за серьезной травмы.

«Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес прошел медицинское обследование.

У нигерийца диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. На восстановление от травмы потребуется около шести месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Мозес получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0). В середине первого тайма нигерийский футболист покинул поле на носилках.

В новом чемпионате России Мозес провел четыре матча и забил два гола.