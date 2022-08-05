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    Форвард «Кристал Пэласа» перешел в команду Уэйна Руни

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    Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке продолжит карьеру в американском «Ди Си Юнайтед», сообщает сайт английского клуба.

    Кристиан Бентеке
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    Кристиан Бентеке

    Бельгийский форвард и клуб МЛС подписали контракт на 2,5 года, с опцией продления соглашения еще на один сезон. Портал Transfermarkt.com оценивает Бентеке в 6 миллионов евро.

    В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 31 матче «Кристал Пэлас», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

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    • Во второй половине сезона форвард потерял место в основном составе «орлов» и решил сменить команду, чтобы получать больше игровой практики перед ЧМ-2022.

    Напомним, что главным тренером «Ди Си Юнайтед» является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.

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