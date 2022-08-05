Форвард «Кристал Пэласа» перешел в команду Уэйна Руни

Нападающийпродолжит карьеру в американском, сообщает сайт английского клуба.

Бельгийский форвард и клуб МЛС подписали контракт на 2,5 года, с опцией продления соглашения еще на один сезон. Портал Transfermarkt.com оценивает Бентеке в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 31 матче «Кристал Пэлас», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Во второй половине сезона форвард потерял место в основном составе «орлов» и решил сменить команду, чтобы получать больше игровой практики перед ЧМ-2022.

Напомним, что главным тренером «Ди Си Юнайтед» является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.