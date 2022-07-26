«Ньюкасл» хочет подписать Вернера

Нападающийможет покинутьдо закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает известный немецкий журналист Кристина Фальк, Вернера хочет приобрести «Ньюкасл».

26-летний форвард надеется перейти в клуб, в котором у него будет постоянная игровая практика.

Сообщалось, что у Вернера есть разногласия с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, из-за чего он готов рассмотреть вопрос с переходом в другой клуб. По данным СМИ, Тимо хотел бы вернуться в «Лейпциг».

Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». В 89 матчах за «синих» он забил 23 гола.