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    «Ньюкасл» хочет подписать Вернера

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    Нападающий Тимо Вернер может покинуть «Челси» до закрытия летнего трансферного окна.

    Тимо Вернер
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    Тимо Вернер

    Как сообщает известный немецкий журналист Кристина Фальк, Вернера хочет приобрести «Ньюкасл».

    26-летний форвард надеется перейти в клуб, в котором у него будет постоянная игровая практика.

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    • Сообщалось, что у Вернера есть разногласия с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, из-за чего он готов рассмотреть вопрос с переходом в другой клуб. По данным СМИ, Тимо хотел бы вернуться в «Лейпциг».

    Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». В 89 матчах за «синих» он забил 23 гола.

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