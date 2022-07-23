Вернер хочет уйти из «Челси». У Тимо плохие отношения с Тухелем

Нападающий «Челси»в ближайшее время может покинуть команду.

По информации журналиста Sky Spor Флориана Плеттенберга, немецкий футболист не хочет оставаться в лондонском клубе из-за плохих отношений с главным тренером Томасом Тухелем.

При этом отмечается, что Тухель не против продажи Вернера этим летом.

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26-летний форвард надеется перейти в клуб, в котором у него будет постоянная игровая практика. Как известно, в «Челси» Тухеля он не был основным нападающим.

Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». В 89 матчах за «синих» он забил 23 гола.

Напомним, ранее этим летом «Челси» отдал Ромелу Лукаку в аренду миланскому «Интеру».