Вернер хочет уйти из «Челси». У Тимо плохие отношения с Тухелем

Тимо Вернер Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Sky Spor Флориана Плеттенберга, немецкий футболист не хочет оставаться в лондонском клубе из-за плохих отношений с главным тренером Томасом Тухелем.
При этом отмечается, что Тухель не против продажи Вернера этим летом.
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26-летний форвард надеется перейти в клуб, в котором у него будет постоянная игровая практика. Как известно, в «Челси» Тухеля он не был основным нападающим.
Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига». В 89 матчах за «синих» он забил 23 гола.
Напомним, ранее этим летом «Челси» отдал Ромелу Лукаку в аренду миланскому «Интеру».