В американском городе Орландо пройдет товарищеский матч, в котором сыграют две лондонские команды — «Арсенал» и «Челси». Встреча пройдет в ночь на 24 июля и начнется в 03:00 по мск. «Арсенал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

«Канониры» не попали в самый главный еврокубок из-за смазанной концовки чемпионата. В трех последних играх они дважды уступили — на выезде «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:3, занявший в этого четвертое место.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Челси 1 2.70 X 3.65 2 2.45 Ставка

Напомним, что в летнее трансферное окно лондонский клуб подписал нападающего Габриэля Жезуса из «Ман Сити» и хавбека Фабио Виеру из «Порту».

Все прогнозы на футбол

В межсезонье «Арсенал» уже успел провести четыре контрольных поединка, выиграв их все. Клуб Артеты поочередно одолев в них английский «Ипсвич» 5:1, немецкий «Нюрнберг» 5:3, соотечественников из «Эвертона» 2:0 и клуб МЛС «Орландо Сити» 3:1.

«Челси»

В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

Среди трансферов «аристократов» стоит выделить подписание Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Из значимых потерь стоит выделить уход в аренду в «Интер» Ромелу Лукаку и Антонио Рюдигера в «Реал» в статусе свободного агента.

Этим летом «Челси» уже успел провести два контрольных поединка. Сперва дружина Тухеля одолела мексиканский клуб «Америка» со счетом 2:1, а затем по пенальти проиграла клубу МЛС «Шарлотт», сыграв в основное время 1:1.

В шести последних очных противостояниях этих команд четыре раза побеждал «Арсенал» и два раза вех брал «Челси». В минувшем первенстве они обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 4:2.

Прогноз и ставка на «Арсенал» — «Челси»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.45.

На викторию «Арсенала» дают — 2.67, ничья оценена — в 3.62.

«Канониры» в спаррингах демонстрируют пока отличную результативность, «Челси» забивает меньше, но без гола еще с поля не уходил. В общем, здесь можно рассчитывать на результативный матч.