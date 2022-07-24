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    Лондонское дерби будет результативным

    «Арсенал» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 24 июля 2022 года

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    «Челси»
    В американском городе Орландо пройдет товарищеский матч, в котором сыграют две лондонские команды — «Арсенал» и «Челси». Встреча пройдет в ночь на 24 июля и начнется в 03:00 по мск. «Арсенал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 24 Июля 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 03:00 Челси Челси
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    «Арсенал»

    «Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

    «Канониры» не попали в самый главный еврокубок из-за смазанной концовки чемпионата. В трех последних играх они дважды уступили — на выезде «Ньюкаслу» 0:2 и «Тоттенхэму» 0:3, занявший в этого четвертое место.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Челси

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
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    Напомним, что в летнее трансферное окно лондонский клуб подписал нападающего Габриэля Жезуса из «Ман Сити» и хавбека Фабио Виеру из «Порту».

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «Арсенал» уже успел провести четыре контрольных поединка, выиграв их все. Клуб Артеты поочередно одолев в них английский «Ипсвич» 5:1, немецкий «Нюрнберг» 5:3, соотечественников из «Эвертона» 2:0 и клуб МЛС «Орландо Сити» 3:1.

    «Челси»

    В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

    Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

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    • Среди трансферов «аристократов» стоит выделить подписание Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Из значимых потерь стоит выделить уход в аренду в «Интер» Ромелу Лукаку и Антонио Рюдигера в «Реал» в статусе свободного агента.

    Этим летом «Челси» уже успел провести два контрольных поединка. Сперва дружина Тухеля одолела мексиканский клуб «Америка» со счетом 2:1, а затем по пенальти проиграла клубу МЛС «Шарлотт», сыграв в основное время 1:1.

    В шести последних очных противостояниях этих команд четыре раза побеждал «Арсенал» и два раза вех брал «Челси». В минувшем первенстве они обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 4:2.

    Прогноз и ставка на «Арсенал» — «Челси»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Арсенала» дают — 2.67, ничья оценена — в 3.62.

    «Канониры» в спаррингах демонстрируют пока отличную результативность, «Челси» забивает меньше, но без гола еще с поля не уходил. В общем, здесь можно рассчитывать на результативный матч.

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    «Арсенал» — «Челси»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Лондонское дерби будет результативным
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