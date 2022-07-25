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    Вернер хочет вернуться из «Челси» в «Лейпциг»

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    Нападающий «Челси» Тимо Вернер больше не хочет выступать за лондонский клуб, сообщает 90min со ссылкой на Leipziger Volkszeitung.

    Тимо Вернер
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    Тимо Вернер

    26-летний форвард недоволен своими перспективами в английской команде и предпочел бы вернуться в «Лейпциг», за который выступал с 2016 по 2020 год.

    Сообщалось, что «Челси» заплатил за нападающего сборной Германии сумму, эквивалентную 47,5 млн фунтов.

    Сейчас немецкая команда, которую тренирует Доменико Тедеско, не может позволить себе выкупить Вернера .

    Сперва «Лейпцигу» придется расстаться с несколькими футболистами, в числе которых называются Норди Мукиеле и Илайш Мориба.

    В прошлом сезоне Тимо Вернер провел 21 матч в АПЛ и забил 4 гола.

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