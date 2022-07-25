Вернер хочет вернуться из «Челси» в «Лейпциг»

Тимо Вернер Фото: globallookpress.com
26-летний форвард недоволен своими перспективами в английской команде и предпочел бы вернуться в «Лейпциг», за который выступал с 2016 по 2020 год.
Сообщалось, что «Челси» заплатил за нападающего сборной Германии сумму, эквивалентную 47,5 млн фунтов.
Сейчас немецкая команда, которую тренирует Доменико Тедеско, не может позволить себе выкупить Вернера .
Сперва «Лейпцигу» придется расстаться с несколькими футболистами, в числе которых называются Норди Мукиеле и Илайш Мориба.
В прошлом сезоне Тимо Вернер провел 21 матч в АПЛ и забил 4 гола.