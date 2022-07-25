Вернер хочет вернуться из «Челси» в «Лейпциг»

Нападающийбольше не хочет выступать за лондонский клуб, сообщает 90min со ссылкой на Leipziger Volkszeitung.

26-летний форвард недоволен своими перспективами в английской команде и предпочел бы вернуться в «Лейпциг», за который выступал с 2016 по 2020 год.

Сообщалось, что «Челси» заплатил за нападающего сборной Германии сумму, эквивалентную 47,5 млн фунтов.

Сейчас немецкая команда, которую тренирует Доменико Тедеско, не может позволить себе выкупить Вернера .

Сперва «Лейпцигу» придется расстаться с несколькими футболистами, в числе которых называются Норди Мукиеле и Илайш Мориба.

В прошлом сезоне Тимо Вернер провел 21 матч в АПЛ и забил 4 гола.