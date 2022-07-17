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    Оздоев: Карьеру продолжить хочу, а вот где — решим

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    Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев признался, что до сих пор не знает, где продолжит карьеру.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    Оздоев находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».

    «Карьеру продолжить хочу, а вот где — решим.

    С представителями "Урала" сегодня по этому поводу не общался, меня друг пригласил [в ложу "Урала"].

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    • Надеюсь, в ближайшее время вопрос решится. Все возможно, первый тур чемпионата России только проходит. Приоритет — где будет хорошо», — приводит слова Оздоева ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Оздоев может продолжить карьеру в Турции или на Ближнем Востоке.

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