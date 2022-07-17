Оздоев: Карьеру продолжить хочу, а вот где — решим

Бывший полузащитник «Зенита»признался, что до сих пор не знает, где продолжит карьеру.

Оздоев находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».

«Карьеру продолжить хочу, а вот где — решим.

С представителями "Урала" сегодня по этому поводу не общался, меня друг пригласил [в ложу "Урала"].

Надеюсь, в ближайшее время вопрос решится. Все возможно, первый тур чемпионата России только проходит. Приоритет — где будет хорошо», — приводит слова Оздоева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Оздоев может продолжить карьеру в Турции или на Ближнем Востоке.