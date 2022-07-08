Курбан Бердыев: Хочу принести извинения Федуну. Жалею, что не возглавил «Спартак»

Бывший главный тренер «Кайрата», возглавивший иранский «Трактор», извинился перед владельцем «Спартака»и сказал, что жалеет, что не возглавил команду.

«Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако. Мы с ним по рукам ударили. Потом одна история там произошла, которую я бы не хотел озвучивать. И я принял неправильное решение. Я должен был уже в Казани принимать "Спартак". Не знаю, что сподвигло меня, но это решение было неправильным. Правда ли, что весь тренерский штаб уговаривал меня перейти в "Спартак"? Да.

Что за решение? Я не скажу, это не связано с теми людьми. Когда понял, что ошибся? Сразу. Решение принял, прошло время, и потом я чувствовал, что поступил не по совести.

Единственный ли это случай, что я жалею о том, что не перешёл в какую-то команду? Да!», — сказал Бердыев YouTube-каналу «Коммент.Шоу».