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    Курбан Бердыев: Хочу принести извинения Федуну. Жалею, что не возглавил «Спартак»

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    Бывший главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и сказал, что жалеет, что не возглавил команду.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако. Мы с ним по рукам ударили. Потом одна история там произошла, которую я бы не хотел озвучивать. И я принял неправильное решение. Я должен был уже в Казани принимать "Спартак". Не знаю, что сподвигло меня, но это решение было неправильным. Правда ли, что весь тренерский штаб уговаривал меня перейти в "Спартак"? Да.

    Что за решение? Я не скажу, это не связано с теми людьми. Когда понял, что ошибся? Сразу. Решение принял, прошло время, и потом я чувствовал, что поступил не по совести.

    Единственный ли это случай, что я жалею о том, что не перешёл в какую-то команду? Да!», — сказал Бердыев YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

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