«Сочи» — «Ахмат»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в которомна своем поле примет

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьера.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Бурмистров, Жоаозиньо, Воробьев, Мелкадзе.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Харин.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Ибишев, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Умаев, Конате, Себаи.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.07, на успех «Ахмата» — 4.27, на ничью — 3.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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