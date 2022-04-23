23 апреля в 26-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» сыграет против грозненского «Ахмата». Игра состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по мск. «Сочи» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» за пять туров до финиша находится на четвертом месте, имея в копилке 43 балла. На две первые строчки команда уже вряд ли способна претендовать, а вот за третье вполне может побороться, так как отстает от нее на очко.

После зимнего перерыва «южане» потерпели только одно поражение, которое было месяц тому назад в родных стенах от «Крыльев Советов» 2:3. Еще они трижды расписали мировую и одержали столько же викторий.

Коэффициенты матча Сочи — Ахмат 1 1.95 X 3.60 2 3.85 Ставка

В прошлом туре чемпионата сочинский клуб на своей территории поделил очки с московским «Локомотивом», сыграв 2:2, а игровым днем ранее он выезде одолел «Уфу» 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

В родных стенах в текущем первенстве «Сочи» выиграл семь поединков из 13 проведенных, четыре матча он еще проиграл и два раза сыграл вничью.

«Ахмат»

«Ахмат» в турнирной таблице российского чемпионата на данный момент идет на восьмой строчке, набрав 32 балла. Перевес перед 13-м местом составляет семь очков, так что прописку в элите он должен сохранить.

В первой игре после зимнего перерыва грозненский коллектив на своем поле одержал викторию над «Уфой» 2:1, а в последующих шести встречах команда не побеждала, четырежды уступив и дважды расписав безголевые мировые.

В двух своих последних поединках первенства «зелено-белые» поочередно по 0:2 проиграли. Сперва в родных стенах они уступили «Зениту», а потом потерпели фиаско в Москве от «Динамо».

Вне родных стен «Ахмат» выиграл всего три матча из 12 проведенных, еще два раз он расписал мировые и потерпел семь поражений.

В первом круге в Грозном победил «Сочи» со счетом 2:1, что стало для него четвертым выигрышем подряд в играх с грозненцами.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.00, победа «Ахмата» — 3.94, ничья — 3.66

В данном поединке ставим на викторию хозяев, и вот почему. Сочинцы пребывают в неплохой форме, а «Ахмат» в свою очередь пребывает в кризисе, проиграв три из четырех последних игр. Да и к тому же «барсы» очень удачно играют против грозненцев в последнее время.