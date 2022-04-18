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    РПЛ: завершился 25-й тур. Что дальше?

    Чем ближе финиш, тем лучше проясняется ситуация в распределении мест чемпионата России. Расклады в турнирной таблице за 5 туров до окончания сезона.

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    «Динамо»
    «Зенит» и «Динамо» в погоне за золотом, очередная осечка ЦСКА, падение «Спартака» и спасение «Уфы». Чем запомнился 25-й тур Российской Премьер-Лиги — сейчас расскажем.

    Изменения в турнирной таблице

    «Верхушка айсберга» осталась неизменной: «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Сочи» остались при своих местах.

    Клубы-середняки лежат на поверхности. Ясно одно — этим командам не светят еврокубки, но и вылет не грозит. В этой части турнирной таблицы есть одно изменение. «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). После этого результата «красно-белые» опустились на 10 место. Вперед пропустили «Ростов», которому удалось обыграть тульский «Арсенал» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Ну и конечно, же «корень проблемы». В зоне вылета рокировка. Сенсация от «Уфы» в поединке с ЦСКА (1:1) помогла уфинцам покинуть последнее место и обойти в таблице «Урал» и «Арсенал».

    Золотая гонка

    «Зенит» (1 место и 55 очков) — чувствует давление со стороны московского «Динамо». Невский клуб не может увеличить отрыв от преследователя вот уже пятый тур подряд.
    Хотя команда Сергея Семака продолжает добиваться побед в своих играх. Так было и в 25-м туре РПЛ. «Лазурные» обыграли дома одного из аутсайдеров чемпионата — «Урал» (3:1).

    «Зенит» — «Урал»
    globallookpress.com

    До конца сезона осталось провести 5 матчей. Легкой прогулки для «Зенита» точно не будет. Сложной будет предстоящая. 25 апреля с «Краснодаром» на выезде. А потом еще игры против «Локомотива» и «Спартака». Между ними соперники классом ниже — «Химки» и «Нижний Новгород». Для чемпионской гонки — календарь тяжелый.

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  • 16/04/2022

    • «Динамо» (2 место и 52 очка) — мечтает примерить золотые медали. Титул чемпиона России московский клуб может завоевать уже в мае этого года. И это реально.

    Команда уверенно продолжает погоню за «Зенитом». Так что преимущество от третьего места увеличилось до 8 очков. В 25-м туре «Динамо» добилось успеха в сражении с «Ахматом» (2:0).

    Игру 26-го тура можно назвать центральной. «Динамо» отправится в гости к третьей команде чемпионата ЦСКА. В московском дерби «динамовцы» могут практически решить вопрос о судьбе золотых медалей. Победа над армейцами увеличит преимущество до 11 очков. Такой гандикап за 4 тура отыграть нереально.

    Прощай серебро, а может и бронза?

    ЦСКА (3 место и 44 очка) — три матча и три провала. Армейцы словно потеряли вкус победы. Да и с кем? С «Уфой» (1:1), «Химками» (2:4) и «Уралом» (2:2).

    «Уфа» — ЦСКА
    globallookpress.com

    В трех поединках московский клуб взял лишь 2 очка из 9 возможных. Полоса неудач практически лишила ЦСКА шансов включиться в борьбу за серебро. Мало того, клуб может не удержать и бронзу. К ним вплотную подобрались футболисты «Сочи».

    «Сочи» (4 место и 43 очка) — команда могла по итогам 25-го тура подняться на строчку выше. Но, увы боевая ничья с «Локомотивом» (2:2) лишь приблизила южан к ЦСКА.

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    Конец сезона. Битва за бронзу будет жаркой. Особенно между ЦСКА и «Сочи». В пяти турах нас ожидают супервывески: ЦСКА — «Сочи» (7 мая), «Краснодар» — ЦСКА (15 мая), «Динамо» — «Сочи» (21 мая).

    Плотность в зоне вылета

    Всего три очка отделяют «Нижний Новгород» и «Рубин» от зоны вылета. Пока эти команды находится вне опасности. Но одна неудачная игра может изменить всё.

    «Спартак» — «Рубин»
    globallookpress.com

    «Химки» (13 место и 25 очков) — подмосковный клуб барахтается в зоне стыковых матчей. Команда сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). В турнирной таблице прмях конкурентов отделяют те самые три балла. Победа могла бы помочь «Химкам» покинуть опасную зону.

    Такой шанс еще будет. Впереди игры с «Уфой», «Ростовым» и «Крыльями Советов».

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  • 15/04/2022

    • «Уфа» (14 место и 22 очка) — 25-й тур клуб может занести себе в актив. Ничья с ЦСКА (1:1) помогла команде обойти главных конкурентов в таблице. Теперь уфинцы в зоне стыков.

    А вот «Урал» (15 место и 21 очко) и «Арсенал» (16 место и 21 очко) — на эту минуту основные прентенденты на прямой вылет из РПЛ. Для них 26-й тур будет особенным. У «Урала» домашнее сражение с «Уфой» (23 апреля), а вот «Арсенал» поедет биться с казанским «Рубином». В случае побед аутсайдеров — ситуация в нижней части запутается до предела.

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