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    Золотая гонка продолжается. «Динамо» уверенно вынесло «Ахмат» и догнало «Зенит»

    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу со счетом 2:0 над грозненским «Ахматом» в 25-м туре РПЛ. Рассказываем, как это было

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    «Динамо»
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    «Динамо»
    Московское «Динамо» на своём поле всухую переиграло «Ахмат» — 2:0. Первый тайм остался без забитых мячей, после перерыва Фёдор Смолов открыл счёт, а вышедший на замену Константин Тюкавин укрепил преимущество бело-голубых.

    Ход матча

    9’ Макаров на правом краю легко ушёл от Быстрова, ворвался в штрафную «Ахмата» и решил пробить с острого угла — Гудиев контролировал пространство у ближней штанги.

    19’ Паршивлюк от правого края штрафной исполнил мягкий заброс в район дальней штанги, Лаксальт в борьбе нанёс удар головой, но в створ не попал.

    «Динамо» — «Ахмат»

    32’ Шиманьски со стандартного положения доставил мяч в штрафную гостей, но обороняющиеся отбились от этого розыгрыша.

    37’ Богосавац выполнил роскошный пас в штрафную «Динамо». отрезав всю оборону, после чего Трошечкину удалось пробить от угла вратарской, но Шунин, выдвинувшись из ворот, отразил мяч.

    «Динамо» — «Ахмат»

    59’ 1:0 Федор Смолов. Заигрались грозненцы на правом краю обороны, потеряв в итоге мяч, после чего динамовцы — Фомин и Макаров — в две быстрые передачи вывели Смолова на удар из центра штрафной — и Фёдор технично с лёта пробил в дальний угол ворот.

    69’ Макаров затеял дриблинг в чужой штрафной, стянув на себя сразу трёх защитников, что позволило сделать пас свободному Захаряну, но мощный удар Арсена голкипер «Ахмата» потащил.

    «Динамо» — «Ахмат»

    76’ Коновалов обработал мяч у линии штрафной «Динамо», ушёл от опеки и пробил низом — в метре от дальней штанги.

    79’ 2:0 Константин Тюкавин. Шунин выполнил первую длинную передачу к чужой штрафной, Тюкавин подхватил мяч, продвинулся вперёд и плотным ударом прошил голкипера.

    «Динамо» — «Ахмат»

    88’ Лесовой ушёл от защитника, поднял голову и от края штрафной прострелил на дальнюю штангу, откуда Тюкавин пробил в касание, но в угол ворот немного не попал.

    РПЛ. 25-й тур
    Динамо — Ахмат 2:0 (0:0, 2:0)
    Голы: Смолов, 59 (1:0). Тюкавин, 79 (2:0)Динамо: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Скопинцев, 85), Моро, Макаров (Грулев, 84), Захарян, Шиманьски (Лесовой, 73), Фомин, Смолов (Тюкавин, 66)Ахмат: Гудиев, Тодорович, Богосавац, Семенов, Быстров, Коновалов (Иналкаев, 80), Садулаев (Карапузов, 53), Трошечкин (Умаев, 81), Харин (Ибишев, 87), Тимофеев, Себай (Конате, 53)Предупреждения: Моро, 43’ — Трошечкин, 31’. Себай, 50’. Умаев, 83’
    Лучшим игроком матча был признан голкипер «Динамо» Антон Шунин, на счету которого голевая передача в матче с «Ахматом». Это третий подряд «сухой» матч для вратаря.

  • Мне очень приятно получить этот приз. Самое главное, что мы сегодня победили. «Динамо» исполняется 99 лет, мы просто не могли сыграть по-другому. Нужно смотреть не на отдельные результаты игроков, а делать свою работу. Трофеи — самый лучший подарок для нашего клуба и болельщиков.
  • Антон Шунин

    • Антон Шунин

    Следующие матчи

    Бело-голубые набрали 52 очка и догнали лидирующий «Зенит», который свой домашний матч против «Урала» проведет 16 апреля. Грозненцы с 32 очками остались восьмыми.

    «Ахмат» 23 апреля отправится в гости к «Сочи». «Динамо» следующий матч в рамках РПЛ проведет 24 апреля на выезде против ЦСКА.

    Календарь и таблица РПЛ

    До этого, 19 числа бело-голубым предстоит гостевой четвертьфинальный поединок Кубка России с калининградской «Балтикой».

    «Динамо» — «Ахмат»

    Прямая речь

    Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»

    — Я рад, что нам удалось одержать победу. В пером тайме мы доминировали, но нам не хватило последнего пасса. В последнем тайме нам удалось забить 2 гола. Также я хочу отдельно отметить, что мы третий матч подряд оставляем наши ворота на замке и реализуем моменты. Сегодня в день рождение клуба мы отплатили монетой тем людям, которые болеют за нами. Это эмоциональная победа.

    Мы заработали три очка. На протяжении первого тайма мы показывали хорошую игру и могли повести в счете. Полное доверие ко всем игрокам. И к тем, которые были на замене. Подтверждение этому гол Тюкавина, который вышел на замену.

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    Андрей Талалаев, главный тренер «Ахмата»

    — С победой «Динамо». Мне моя команда сегодня понравилась. В первом тайме мы были поострее по моментам. В паровом тайме выполняли требования, а во втором ошиблись и получили гол. Федя Смолов, мой воспитанник, хорошо исполнил. Второй гол забрал у нас шансы на победу. Вы ждете огненные комментарии по судейству, но их не будет. Почему качество игры «Ахмата» не переходит в результат? Если бы я знал причину, мы бы так не играли. Ищем, разбираемся.

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    Диего Лаксальт, защитник «Динамо»

    — Для меня это была идеальная игра. Мы смогли забить хорошие голы, просто идеально. Мы поздравили Шунина в раздевалке. Вся команда сегодня хорошо поработала. Мы отметили все вместе. Но мы должны и дальше продолжать в таком духе. Мы должны верить, что можем обойти «Зенит» и стать чемпионами РПЛ. Мы должны сделать все, чтобы выиграть это место.

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