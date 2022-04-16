Каждому по тайму. Слуцкий прервал серию поражений, но не удержал победу

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Рубином» — 1:1. В первом тайме Игнатьев вывел казанцев вперёд. После перерыва спартаковцы наладили контроль над мячом и ответили голом Соболева.

Ход матча

1’ Соболев поборолся и сделал скидку на Николсона, который пробил с острого угла/ Дюпин отразил мяч в сторону.

12’ Лисакович дошёл до штрафной «Спартака» и пробил на исполнение — мяч угодил в одну штангу, отскочил в другую, а затем Максименко накрыл его.

22’ Мозес с левого фланга направляет мяч на дальний край, откуда одинокий Хлусевич попытался пробить в ближний угол с левой, но не попал в цель одним касанием — рядом со штангой.

30’ 0:1 Владислав Игнатьев. Зуев забежал по левому флангу, сместился к центру и пробил. Игнатьев во вратарской подставил голову, от которой мяч попадает в перекладину и отскакивает в сетку.

44’ Штрафной на левом фланге атаки заработали красно-белые, однако «стандарт» получается неудачным, мяч летит точно в руки Дюпину.

53’ Зелимхан Бакаев, вышедший на поле после перерыва, получил пас и рухнул в штрафной «Рубина». ВАР проверил момент и подтвердил, что не было фола.

64’ После розыгрыша углового последовала подача Бакаева, Николсон скинул мяч к углу вратарской «Рубина» на Соболева, который пробил с острого угла в ближний — Дюпин спас свои ворота.

69’ 1:1 Александр Соболев. Чернов откликнулся на подачу с углового и пробил головой в угол — Дюпин в падении среагировал. Соболев подкараулил отскок и добил мяч в сетку.

85’ Хлусевич на фланге убежал от защитника и прострелил во вратарскую «Рубина». Дюпин перехватил мяч, помешав Николсону замкнуть.

90+2’ Бакаев сделал заброс в штрафную «Рубина», Соболев поборолся, развернулся и пробил — мяч улетел выше перекладины.

РПЛ.25-й тур «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:1) Голы: Соболев, 69 — Игнатьев, 30«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин (Мартинс, 78), Игнатов, Хлусевич, Умяров (Пруцев, 31), Мозес (Бакаев З., 46), Соболев, Николсон«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Ломовицкий, Бакаев С. (Фаттахов, 82), Мусаев, Самошников, ЛисаковичПредупреждения: Чернов, 41; Бакаев, 53 — Ломовицкий, 10

Лучшим игроком матча был признан нападающий «Спартака» Александр Соболев, сравнявший счет.

Александр Соболев «Спартак»

Следующие матчи

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем матче команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». «Рубин» в этот же день дома примет тульский «Арсенал».

Кроме того, оба клуба 20 числа проведут четвертьфинальные поединки Кубка России: «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Рубин» отправится в Красноярск к «Енисею».

Прямая речь

Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

— В первом тайме мы играли медленно. Не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами играть сложно. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы больше использовать фланги и находить передачей наших нападающих. Мне второй тайм понравился намного больше.

Проблема нашей команды — психология и характер. Нам нужно прибавлять в менталитете победителя. Почему решил поставить Джикию на левый фланг обороны? Мы изменили схему, вышел Бакаев. Оценю игру Джикии хорошо, также хорошо сыграли Хлусевич и Игнатов. Мы старались играть флангами. Игнатов во втором тайме мог играть шире, Джикия мог смещаться в центр

Леонид Слуцкий, главный тренер «Рубина»

— В нашей ситуации вряд ли можем играть первым номером. Решили обороняться средним блоком, выбегать в быстрые атаки. Средний блок не должен переходить в низкий блок. Во втором тайме устали. Не можем делать равноценные замены из-за определенных обстоятельств.

Благодарен ребятам, что выстояли, взяли очень важное очко. У нас многие связки абсолютно несыгранны. «Спартак» заставил нас сесть в оборону, хотя в перерыве говорили, что этого нельзя делать. Справиться с такой парой форвардов, как Николсон и Соболев, не каждый может. Николсон — один из лучших нападающих в нашей лиге. Против него тяжело играть

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Александр Соболев, нападающий «Спартака»

— Потеряли два очка, больше сказать нечего. Не получалось забить, тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной. Специфика взаимодействия с Николсоном? Играем в два нападающих, не знаю, что ответить.