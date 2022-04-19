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    Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рождении

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    Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что умер его новорожденный сын.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Подруга футболиста Джорджина Родригес была беременна близнецами — мальчиком и девочкой. Девочка родилась, а мальчик, несмотря на все усилия врачей, не смог выжить.

    «С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу.

    Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», — говорится в письме Роналду и Родригес, опубликованном на странице футболиста в Instagram.

    У пятикратного обладателя Золотого мяча и Джорджины Родригес в 2017 году родилась первая дочь, девочку назвали Алана Мартина. Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.

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