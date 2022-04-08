«Ньюкасл» — «Вулверхэмтон»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 32-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 1:0.

На 68-й минуте голкипер гостей Жозе де Са срубил Криса Вуда на газон в своей штрафной, и рефери без раздумий указывает на «точку».

Классно с 11-ти метров пробил Вуд — мяч в сторону левой «шестерки» прилетел, а Са прыгнул в другую сторону.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Крис Вуд (пенальти) (72') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Мэтт Таргетт, Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 88'), Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Райан Фрейзер (Мигель Альмирон, 13'), Крис Вуд, Аллан Сент-Максимен (Джейкоб Мёрфи, 90') Вулверхэмптон: Хван Хи Чан (Педру Нету, 78'), Фабиу Силва, Франсиску Тринкан (Чем Кэмпбелл, 78'), Фернандо Марсал (Райан Айт Нури, 86'), Жоау Моутинью, Люк Кандл, Хонни, Макс Килман, Конор Коди, Вийи Боли, Жозе Са Предупреждения: Фабиан Шёр (56'), Жоау Моутинью (87')

«Сороки» поднялись на 14-е место с 34 очками, в активе «волков» по-прежнему восьмая строчка и 49 баллов.

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Следующий матч «Ньюкасл» проведет 17 апреля дома против «Лестера», а «Вулверхэмптон» поедет в гости к «Бернли» 24 числа.