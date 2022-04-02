«Челси» — «Брентфорд»: счет матча 1:4, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(1:4) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 48-й минуте открыли хозяева. Канте с левого фланга дал пас к центру на Антонио Рюдигера, который немедленно отправил мяч в левый угол ворот.

Спустя две минуты «Брентфорд» отыгрался. Брайан Мбеумо сделал классную передачу на Витали Янельта. Тот в свою очередь сделал несколько шагов и отправив мяч в левую часть ворот.

На 54-й минуте вновь отличный голевой пас отдал Брайан Мбеумо., а Кристиан Эриксен нанес четкий удар под перекладину ворот «Челси».

На 60-й минуте Айван Тони получил мяч и тут же произвел передачу на Янельта. Тот в свою очередь нанес голевой удар, оформив дубль.

А на 87-й минуте, вышедшей парой минут ранее на замену Йоан Висса в штрафной «Челси» обошел защитников и пробил с отскока в угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Брентфорд 1:4 Голы: 1:0 Антонио Рюдигер (48'), 1:1 Витали Янельт (50'), 1:2 Кристиан Эриксен (54'), 1:3 Витали Янельт (60'), 1:4 Йоан Висса (87') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо (Рис Джеймс, 55'), Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик, Н’Голо Канте (Ромелу Лукаку, 65'), Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тимо Вернер (Матео Ковачич, 64') Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 85'), Рико Генри (Серхи Канос, 88'), Витали Янельт (Матиас Йенсен, 82'), Кристиан Нергор, Кристиан Эриксен, Мадс Роэрслев, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Кристоффер Вассбакк Аер, Дэвид Райа

Лондонцы остались третьими с 59 очками. «Брентфорд» набрал 33 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

В другом матче 31-го тура АПЛ «Лидс» и «Саутгемптон» сыграли вничью со счетом 1:1.

У «Лидса» забил Джек Харрисон, а в составе «Саутгемптона» голом отметился Джеймс Уорд-Проуз.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Саутгемптон 1:1 Голы: 1:0 Джек Харрисон (29'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (49') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг (Паскаль Стрёйк, 89'), Диего Льоренте, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Матеуш Клих (Калвин Филлипс, 66'), Адам Форшоу, Рафаэл Диас, Родриго, Джек Харрисон, Даниэль Джеймс (Джо Джелхардт, 59') Саутгемптон: Армандо Броя (Шейн Патрик Лонг, 90'), Че Адамс (Нейтан Телла, 87'), Мохамед Эльюнуссип, Ибраима Диало, Ориоль Ромеу Видаль (Стюарт Армстронг, 64'), Джеймс Уорд-Праус, Кайл Уолкер-Питерс, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Валентино Ливраменто, Фрейзер Форстер Предупреждения: Люк Эйлинг (58'), Мохамед Эльюнуссип (63'), Jesse Marsch (90 + 3')

«Лидс» набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» 36 очков и 11-я позиция.