ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?

Первенство ФНЛ выходит на финишную прямую. Лидеры и аутсайдеры сезона 2021/22 уже определились, но остался еще ряд вопросов, ответы на которые даст последняя четверть турнира.

Решится ли «Торпедо» идти в РПЛ?

Насчет грядущего победителя первенства ФНЛ сомнений нет почти никаких, ведь «Оренбург» - это команда уровня РПЛ по бюджету, составу и главному тренеру.

Она должна была вернуться в высший дивизион еще по итогам прошлого сезона, в котором она заняла второе место, однако тогда проблемы со стадионам не дали команде чешского специалиста Марцела Лички пройти лицензирование.

Теперь же такой проблемы быть не должно — стадион «Газовик» реконструировали, решив проблему недостаточной вместимости.

С остальным у оренбуржцев тоже все в порядке — пусть неожиданный разгром от «Краснодара-2» и сократил гандикап до 5 очков, но все равно внушителен.

На второй строчке, имея игру в запасе идет «Торпедо», которое уже который год хорошо начинало сезон, а потом резко сдавало, заставляя болельщиков гадать — хочет ли владелец команды Роман Авдеев в РПЛ?

Александр Бородюк «Торпедо»

В этом сезоне перед командой Александра Бородюка, вроде бы стоит задача выхода в Премьер-лигу, и она ее пока успешно выполняет.

Но не смалодушничает ли руководство клуба в последний момент, ведь РПЛ — серьезное финансовое бремя, а времена внезапно настали тяжелые и кризисные.

В прошлом сезоне «Торпедо» остановилось в шаге от стыковых матчей, проиграв в последнем туре аутсайдеру «Шиннику».

В этом сезоне придется тормозить сильнее — просто пропустить вперед наступающий на пятки «Факел» будет недостаточно даже с учетом возможной отмены «стыков».

Будут ли стыковые матчи и кто в них сыграет?

Стыковые матчи в РПЛ внедрили одновременно с переходом на «осень-весну», одной из главных причин была борьба с договорняками.

Переходные матчи должны были уменьшить «турнирное болото» — 15-я и 16-я команды вылетают из премьер-лиги, 13-я и 14-я играют переходные матчи с третьей и четвертой командами первого дивизиона.

Несколько раз через стыки в РПЛ поднимался еще один клуб ФНЛ, кроме двух выходивших напрямую, но чаще всего оба аутсайдера Премьер-лиги сохраняли свои места. Обратное случалось лишь раз — в сезоне 2013/14 «Уфа» разнесла «Томь», а «Торпедо» выбило «Крылья».

Вот только последние два сезона стыковые матчи не проводились — в сезоне 2019/20 их отменили из-за поставившего все с ног на уши ковида, а в следующем сезоне — из-за отказов в лицензировании «Алании» (4-е место) и «Оренбургу» (2-е место).

Стадионы клубов не удовлетворили требованиям РПЛ, и по регламенту получилось так, что в Премьер-лигу вместе с «Крыльями Советов» поднялся «Нижний Новгород», ставший третьим.

В этом сезоне — снова проблемы со стадионами. «Оренбург» свои решил, «Торпедо» хоть и не имеет своей арены, но в столице найдет где сыграть, а вот «Факел» и «Алания», вновь идущая на четвертом месте, лицензирование точно не пройдут.

Воронежский стадион РФС точно не допустит до Премьер-лиги. Буквально пару недель назад там был отменен матч с КАМАЗом из-за ужасного поля. Сейчас на «Факеле» идет реконструкция, но к началу нового сезона она точно не закончится.

А «Алания» и вовсе осталась без стадиона и проводит сезон в Грозном. Домашнюю арену «Спартак» развалили в рамках реконструкции, а потом в регионе сменился губернатор, который заморозил стройку и перенаправил деньги на другие отрасли.

В прошлом сезоне в подобной ситуации не дали сыграть в «стыках» пятой и шестой командам, теперь же в регламент внесли поправку, позволяющую сделать это. Но без казуса не обошлось.

Изначально текст нового пункта выглядел так: при недопуске в стыки третьей и четвертой команд их в переходных матчах могут заменить пятая и шестая.

Они должны получить лицензии РПЛ, но это не единственное условие — было еще максимальное турнирное отставание: пятая команда от четвертой не больше, чем на три очка, а шестая — на четыре.

Но в принятом регламенте уточнения про очки пропали, сейчас клубы с 5-го и 6-го места ФНЛ почти гарантированно заменят «Факел» и «Аланию» в четверке, если получат лицензию. Если РФС не передумает.

«Енисей» готов к стыкам «Енисей»

На расширенную зону стыков сейчас претендуют еще «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» и «Енисей».

Хабаровчане, которые уже играли в РПЛ в сезоне 17/18 пока не готовы к возвращению в Премьер-лигу. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед клубом задачу выйти в РПЛ к 2023 году.

Нижнекамский клуб в прошлом сезоне прибавил под руководством бывшего тренера «Динамо» Новикова, в этом сезоне идет примерно по тому же графику. Наставник команды считает, что клуб готов к РПЛ, но считает ли так руководство?

«Енисей» зимой сменил тренера и теперь рвет и мечет, выдав серию из четырех побед в ФНЛ и прихлопнув «Локомотив» в Кубке России.

Такими темпами красноярцы могут забраться в четверку и стыки самостоятельно, без помощи поправок в регламент. С вместимостью стадиона Центральный тоже проблем нет.

Спасется ли «Ротор» от вылета?

С большинством аутсайдеров, осевших на дне таблицы, было все ясно еще до начала сезона.

Ивановский «Текстильщик» в межсезонье понес серьезные потери в составе, расставшись с рядом лидеров, а из перспективной молодежи Сергею Павлову собрать боеспособный коллектив не удалось.

Липецкий «Металлург» вернулся в ФНЛ после 12 летнего перерыва только затем, чтобы вновь спуститься в ПФЛ — сказались возрастной состав и наверно самый скромный бюджет в лиге.

«Олимп-Долгопрудный» начинал сезон как невразумительный конструкт, слепленный из двух клубов под выход в ФНЛ. Более того, изначально клуб собирались сделать второй командой «Химок», но передумали.

Сразу было ясно, что несостоявшиеся химчане окончат свой путь в зоне вылета, но они еще имеют отличные шансы спастись — на грани зоны вылета балансируют КАМАЗ, «Кубань» и «Волгарь», которые вполне могут пропустить «Олимп» вперед и сами пойти на дно.

А вот волгоградский «Ротор» перед началом сезона считался одним из фаворитов. Команда, вылетевшая из РПЛ, сменила костяк, пригласила Дмитрия Хохлова на тренерский мостик, и все настроились на борьбу за место в двойке.

Но команда с самым дорогим составом в ФНЛ поползла вниз по таблице уже осенью, проигрывая не только прямым конкурентам, но и аутсайдерам.

Чтобы понимать весь масштаб катастрофы — победа «Ротора» над «Нефтехимиком» (2:1) в 29-м туре ФНЛ прервала 15-матчевую безвыигрышную серию и 8-матчевую серию поражений.

Дмитрия Хохлова руководство уволило еще зимой, но винить тренера сложно — он показался игрокам слишком требовательным и они откровенно начали «сливать» его.

На осенние матчи «Ротора» наблюдалась аномальная активность крупных ставок от 100 000 рублей и более, причем ставили против волгоградцев даже в тех матчах, где они были явными фаворитами. А матч с «Кубанью» на 50 минуте и вовсе был снят с линии многих БК.

Многие эксперты и болельщики винят в ситуации руководство «Ротора» и игроков , которых данное руководство пригласило под определенные контракты, по которым игрокам крайне выгодно досрочное расторжение соглашение и получение неустойки.

Экс-наставник «Велеса» Артем Куликов, который сменил Хохлов в декабре, добился победы с четвертой попытки. Сумеет ли он вытащить «Ротор» из зоны вылета? Шансы на это есть.

У волгоградцев отличная инфраструктура, поля для тренировок, стадион. При хорошей игре команды на матчи приходило около 22 тысяч болельщиков, которые явно не заслуживают того, что сейчас происходит с клубом.