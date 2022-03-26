Кто остановит «Зенит», выживет ли «Краснодар» и обгонит ли Языджи Дзюбу?

Сезон РПЛ 2021/22 медленно, но верно, катится к своему завершению. Клубы выходят на финишную прямую, борьба за чемпионство обостряется....или нет? Изучаем все интриги концовки чемпионата.

Судьба чемпионства

Главная интрига чемпионата России уже несколько лет подряд совсем не интрига — ведут борьбу за золото 2-3 клуба, а побеждает всегда «Зенит».

В этом сезоне до зимнего перерыва главным конкурентом петербуржцев в борьбе за золото выглядело «Динамо». Молодая банда Сандро Шварца радовала игрой и результатами, но в феврале начала буксовать и терять очки — проиграла в дерби «Спартаку» и не справилась с аутсайдером-«Ростовом».

Отрыв вырос до 5 очков, отыграть которые на финишной прямой будет ой как непросто. Особенно, если «Динамо» после паузы на матчи сборных не досчитается кого-то из ключевых легионеров, вроде Шиманьски.

Братья Березуцкие ЦСКА

Зато ЦСКА под руководством братьев Березуцких бодро рванул вверх, выдав пятиматчевую победную серию — помогла удачная зимняя селекция в лице турка Языджи. Вот только отрыв от «Зенита» все еще слишком велик (6 очков), а игра армейцев слишком нестабильна, чтобы всерьез считать их претендентами на золото.

Вот и получается, что чемпионом в четвертый раз подряд станет «Зенит» — клуб с самым солидным бюджетом, качественными исполнителями и, к тому же, менее всего пострадавший от недавних политических событий, вызвавших отток легионеров из РПЛ. Если не случится чуда.

Кто из клубов не доживет до конца чемпионата?

А вот борьба за выживание в этом сезоне грозит стать куда более интересной и непредсказуемой, в отличие от битвы за золото.

Не зря десять клубов на недавно собрании РПЛ активно ратовали за мораторий на вылет в этом сезоне — ведь отправиться в ФНЛ имеют неплохие шансы все вплоть до «Рубина», расположившегося на 10-й строчке.

Но нам больше интересны слова главы РПЛ Ашота Хачатурянца, впроброс заявившего, что не все клубы могут доиграть этот сезон до конца. Это заявление не слишком удивляет — серьезные проблемы с финансами испытывает каждый сезон как минимум один клуб РПЛ.

Но даже умерший на полдороги «Тамбов» всем миром удалось дотащить до финишной черты. Сейчас, правда, времена тяжелые, каждый выживает самостоятельно.

Григорий Иванов «Урал»

Все руководители клубов, после этого заявления Хачатурянца, бросились доказывать, что у них в клубах все отлично, но звучало это порой довольно фальшиво. Подумаем, кто рискует столкнуться с серьезными проблемами?

Вот, например, президент «Урала» Григорий Иванов, который не знает где найти форму для команды на следующий сезон и пишет письма в Центробанк. Впрочем, екатеринбуржцы верят в помощь правительства, и судя по тому, как они изрисовали свою арену патриотическими лозунгами, без нее они не останутся.

Еще один претендент на безвременную кончину — подмосковные «Химки», которые из-за финансовых проблем не очень и хотели подниматься в РПЛ. Точечное зимнее усиление пошло прахом после того, как все легионеры покинули команду.

Член наблюдательного совета подмосковного клуба и депутат Роман Терюшков изрыгает патриотические лозунги, но делу они вряд ли помогут. Вылет «Химок» практически гарантирован, но до конца сезона они скорее всего дотянут.

А вот можно ли сказать это про «Краснодар» и «Спартак»? Неожиданно? В отличие от аутсайдеров на областных бюджетах, это два клуба существуют на частные средства Сергея Галицкого и Леонида Федуна. А оба бизнесмена в последнее время оказались под санкциями, серьезно ударившими их по кошельку.

Леонид Федун globallookpress.com

«Краснодар» потерял почти всех легионеров и нового тренера, оставшимся игрокам сокращают зарплаты, увольняют скаутов. Ситуация выглядит серьезной, хотя по сообщениям инсайдеров у Галицкого есть средства в России, чтобы удержать клуб на плаву.

«Спартак» сохранил и тренера и легионеров, но по словам члена исполкома РФС Владимира Афанасьева, Леонид Федун жаловался, что из-за санкций потерял 99% состояния. Вряд ли это так, но ситуация будет ухудшаться, и благополучие «Спартака» может быстро опуститься вниз в списке приоритетов олигарха.

Календарь и таблица РПЛ

Как бы то ни было, будет интересно посмотреть, исполнится ли грозное пророчество главы РПЛ. В списке потенциальных жертв, кроме уже названных выше клубов: испытывающий перманентные проблемы с финансами «Ростов», а также «Нижний Новгород» и «Крылья Советов».

Спасет ли Карпин «Ростов» от вылета?

После того, как Валерия Карпина пригласили в сборную России и он понял, что не потянет совмещения, ростовский клуб вошел в зону турбулентности.

Приглашение в качестве замены Юрия Семина лишь подтвердило, что уважаемый патриарх российского футбола иссяк, как тренер. Старый конь борозду, вопреки пословице, испортил еще больше.

Заур Тедеев и Виталий Кафанов тоже не улучшили ситуацию — клуб сползал в турнирной таблице все ниже, зона стыков замаячила на горизонте.

Так что Ростов был едва ли не единственным местом в стране, где восприняли отстранение сборной России от международных турниров с радостью — ведь это позволяло им вернуть на тренерский мостик Карпина.

Валерий Карпин globallookpress.com

Да, формально это все еще совмещение, но работает в национальной команде Карпин лишь де-юре, ведь де-факто ему нечего в ней делать, а вот в «Ростове» непочатый фронт работ, да и ситуацию ухудшается с каждым днем — легионеры по одному покидают клуб. Справится ли Карпин с кризисом?

С одной стороны, Валерий Карпин оказался единственным после Кубрана Бердыева тренером, надолго задержавшимся в «Ростове» — клуб и тренер нашли друг друга. Карпину удавалось давать результат несмотря на финансовые проблемы и на регулярные распродажи ключевых игроков, после которых ему приходилось выстраивать команду заново.

Этот опыт должен помочь ему сейчас, ситуация похожа — снова надо сколотить коллектив из грязи и палок, и добиться с ним результата. Судя по отобранным у «Динамо» очкам, Карпин справляется.

И если ситуация еще больше не ухудшится, все должно быть в порядке. Вот только со стабильностью в последнее время не густо.

Возьмет ли «Сочи» первые медали?

В отличие от некоторых европейских чемпионатов, например АПЛ, где есть один лишь трофей за первое место, в чемпионате России три призовых места с медалями из разных драгоценных металлов.

И сейчас, когда с путевками в еврокубки, выдаваемыми за попадание в топ-3/топ-4 все очень неопределенно, медали стали утешительным призом в квадрате.

Большинство команд из группы лидеров успели за последние две декады собрать коллекции из медалей разного достоинства — даже у относительного молодого «Краснодара» уже есть три бронзы.

Но «Сочи», в своей южной ипостаси (забыв о питерском прошлом), и вовсе еще младенец. Тем не менее, команда Владимира Федотова уже второй год подряд претендует на место в тройке призеров.

Владимир Федотов globallookpress.com

В прошлом сезоне «Сочи» перед паузой занимал четвёртое место с четырьмя очками отставания от второго. Но весной южане начали стремительно терять очки в матчах с лидерами, а очкового урожая, собранного с аутсайдеров хватило лишь на пятое место.

Сейчас сочинцы вновь претендуют на место в тройке и наступают на пятки ЦСКА и «Динамо». Несмотря на попадание Бориса Ротенберга под санкции, на бюджете клуба это не сказалось, да и легионеры пока не спешат покидать «Сочи».

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Вот только в последних матчах сочинцы снова начали разбазаривать драгоценные очки — не справились с полумертвыми «Химками» и уступили «Крыльям Советов». Если так продолжится, о медалях можно не мечтать.

Обгонит ли Языджи Дзюбу в гонке бомбардиров?

Еще одна интрига, на которую оказал влияние недавний отток легионеров. Так, РПЛ уже покинул датский хавбек «Рубина» Андерс Дрейер, наколотивший 8 голов в 14 матчах, а из «Краснодара» уехал Джон Кордоба, настрелявший шесть мячей.

Отъезд Сердара Азмуна в «Байер» произошел раньше, но тоже заслуживает упоминания — все же в прошлом сезоне иранец был одним из героев гонки.

Казалось бы, что такое 6-8 голов, когда в лидерах Гамид Агаларов с 14 голами. Но свой последний мяч он забил 20 марта с пенальти, а до этого не забивал с 21 ноября прошлого года.

У следующего за ним Артема Дзюбы 10 голов, но форвард потерял место в основном составе, а треть своих мячей забил в матче с «Нижним Новгородом» в прошлом году.

Юсуф Языджи ЦСКА

Также по десять голов у возродившегося в «Динамо» Федора Смолова и ростовчанина Дмитрия Полоза, по 8 голов у сочинца Матео Кассьерры, Даниила Уткина из «Ахмата» и динамовца Даниила Фомина.

Отдельно хочется отметить турецкого новичка ЦСКА Юсуфа Языджи, который успел наколотить шесть мячей в своих первых 4 матчах за армейский клуб и по сути тащит москвичей на себе.

Не знаем, насколько легионеру хватит запала, но если он и не догонит Агаларова, то обогнать Дзюбу ему вполне по силам.