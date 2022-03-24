Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине»

Казанский «Рубин» Леонида Слуцкого — одно из главных разочарований сезона РПЛ, как по результату, так и по качеству игры. Что случилось с командой, которая год назад финишировала четвертой и прорвалась в еврокубки?

Европейское турне Слуцкого

К 2015 году Леонид Слуцкий был на пике своей тренерской карьеры — он выиграл с ЦСКА в России все, что можно, и выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Уже через год с сияющих вершин специалист рухнул на дно — неудачное совмещение постов в клубе и сборной привело к провалу национальной команды на Евро-2016, да и сезон ЦСКА вышел неудачным.

После того, как армейцы в очередной раз стали последними в группе ЛЧ, тренер подал в отставку. Впрочем, долго без работы он сидеть не стал.

После ЦСКА работать с другим российским клубом, по словам Слуцкого, смысла не было, нужен был новый вызов. В 44 года Леонид выучил английский язык и возглавил вылетевший из АПЛ в Чемпионшип «Халл Сити».

Слуцкий в «Халле» globallookpress.com

Правда в Англии россиянин проработал недолго — после того как в 20 матчах команда набрала 19 очков и обвалилась на 20-е из 24 место, Слуцкий был уволен.

Во многом он оказался заложником ситуации — проблемный клуб, не очень интересный владельцам, распродающим игроков налево и направо, на треть сменившийся перед началом сезона состав, эпидемия травм. Ну, и сложности адаптации.

Второй попыткой европейской карьеры экс-наставника ЦСКА стал голландский «Витесс», где тренер продержался полтора сезона , после чего подал в отставку сам на фоне серии из пяти поражений и невыполненных турнирных задач, в частности — невыхода в Лигу Европы.

Слуцкий в «Витессе» globallookpress.com

Вновь не обошлось без проблем с комплектованием состава и травмами, но как и в «Халле» было заметно, что у команды Слуцкого есть проблемы как с обороной, так и с результативностью, зато было много экспериментов.

Тем не менее, провалом работу Слуцкого назвать нельзя — русский тренер возродил заглохшую карьеру Эдегора, вывел ряд игроков на новый уровень, да и в плане позитивного пиара было все в порядке.

Календарь и таблица РПЛ

Не зря после ухода из «Витесса» Леонида пригласил греческий АЕК , но Слуцкий решил, что пора вернуться на родину.

Топ-4 с «Рубином»

В декабре 2019 года Леонид Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином» , который на тот момент болтался в зоне стыковых матчей.

До коронавирусного локдауна под руководством Слуцкого «Рубин» провёл лишь три матча, плюс еще семь встреч, когда сезон наконец возобновился, завершив сезон на 10-м месте в турнирной таблице.

К сезону 20/21 «Рубин» подходил (как и все клубы РПЛ) практически без предсезонки, и заметно перетряхнув состав. Казанцы подписали Джордже Деспотовича, Олега Шатова, Хван Ин Бома, Георгия Зотова, Кирилла Косарева и Никиту Медведева, плюс выздоровел Сильвие Бегич, пропустивший весь чемпионат-2019/20 из-за травмы.

В итоге сезон стал самым удачным для «Рубина» за последние одиннадцать лет — команда заняла четвертое место и пробилась в еврокубки. Насколько это было заслужено — другой вопрос.

Осенний отрезок турнира казанцы закончили на девятом месте, откровенно не добрав очков, которые заслуживали, а весной напротив выдали мощный рывок, частенько побеждая не без солидной доли удачи.

Ключевой в том сезоне стала связка Деспотовича и Хвана , заметно повысившая качество игры в центре и в атаке. Деспот в итоге провел свой лучший сезон в карьере (14 голов) , а а Хван в первой части сезона стал лучшим в команде по продвижению мяча в финальную треть и непрямому участию в атаках с ударами.

Также в том сезоне стал основным игроком команды и одним из самых ярких хавбеков в лиге Хвича Кварацхелия, который вместе с Бакаевым и Макаровым наводил шороху на флангах «Рубина».

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Надежность в обороне обеспечивала четверка защитников, в центре которой выделялся Старфельт.

Провальный сезон 2021/22

В новом сезоне «Рубин» откровенно проваливается, причем началось это еще до последних событий, вызвавших массовый отъезд легионеров.

Уже в начале сезоне казанцы вылетели из квалификации Лиги конференций, уступив польскому «Ракуву», и даже в тех матчах на старте сезона РПЛ, где побеждали — делали это скорее вопреки: случайный гол дальним ударом, автогол соперника, сомнительное удаление и так далее.

Причины неудач на старте сезона незамысловаты — из-за травм надолго вылетали Деспотович и Хвича, ушел в аренду Евтич, к тому же, польстившись на хорошие предложения казанцы продали Макарова и Старфельта , добавив себе проблем на флангах и в обороне.

Защита стала проблемной зоной «Рубина» — из-за перебора легионеров пришлось сдать в аренду Бегича, и в сезон казанцы входили всего с тремя центральными защитниками в заявке, одним из которых был не имеющий опыта 18-летний Нижегородов.

Когда начались дисквалификации из-за жёлтых карточек, вдруг неожиданно выяснилось, что в центре обороны «Рубина» зияет дыра, которую пришлось затыкать опорником Абильдгором, который в итоге тоже вылетел из-за травмы.

Злоключения Слуцкого на этом не закончились — он умудрился разругаться с героем прошлого сезона Деспотовичем, который в итоге зимой ушел в «Арсенал».

Ну а Хван, так удачно действовавший с ним в связке, получил серьезную травму в матче за сборную и выбыл из строя надолго.

Травмы вообще стали бичом «Рубина» в этом сезоне — после тяжёлой травмы Михаила Костюкова в ноябре у казанцев пропал главный универсал, которым можно затыкать дыры в составе.

В зимний перерыв команду удачно усилили Лисакович, Кучаев и Ломовицкий, но кадровые потери «Рубина» были слишком сильны, и если не проводящий сильный сезон голкипер Дюпин, казанский клуб сейчас бы находился ниже в таблице, чем десятое место.

Скандалист Слуцкий

Сам же Леонид Слуцкий оказался не готов к столь резко изменившимся обстоятельствам, и не смог как-то кардинально изменить игру команды, хотя обычно он эттим и славился — тем, что строил игру команды исходя из ситуации и имеющихся ресурсов.

В этом сезоне его основным вариантом действий осенью было — все индивидуально сильнейшие доступные игроки должны выходить в старте, пусть даже и в качестве заплатки на неродной позиции.

К тому же Слуцкий стал все чаще показывать характер — открыто критиковать своих игроков в прессе (да и конфликт с Деспотовичем тоже стоит вспомнить) и воевать с арбитрами.

Ничего хорошего это «Рубину» не принесло — теперь судьи будут по умолчанию настроены негативно по отношению к казанскому клубу, что скажется не в его пользу при рассмотрении спорных моментов.

А оставшаяся часть сезона грозит стать для «Рубина» еще более тяжелой — за последний месяц клуб уже потерял целый ряд легионеров, а после ближайшей паузы на матчи сборных, может потерять оставшихся, включая таких важных для себя игроков как Хвича Кварацхелия.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

С учетом всех травм и изменений в составе 10-е место — точно не сокрушительный провал. Скорее Слуцкий стал заложником своей репутации и сверхудачного предыдущего сезона, результат которого был не совсем заслуженным.

Тем не менее, достойно отреагировать на новые вызовы тренеру пока не удается, а в случае потери еще нескольких важных игроков, турнирное положение «Рубина» может стать еще более тяжелым.

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В то же время у Леонида Слуцкого будет возможность сослаться на вполне объективные проблемы. Руководство клуба пока не планирует менять тренера и если «Рубин» не приземлится в зоне вылета, вряд ли Слуцкомучто-то грозит.