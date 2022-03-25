Березуцкий признан лучшим тренером РПЛ в феврале и марте

ЦСКА одержал четыре победы кряду после зимней паузы в РПЛ Фото: twitter.com/pfc_cska
Березуцкий признан лучшим тренером единогласным решением болельщиков, экспертов лиги и телеканала «Матч Премьер».
После зимней паузы ЦСКА одержал четыре победы, выиграв у «Спартака», «Нижнего Новгорода», «Локомотива» и «Рубина».
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.
На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи») и Александр Сторожук («Краснодар»).