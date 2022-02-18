Газизов: Я бы хотел, чтобы Кокорин перешел в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы»заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Фиорентины»

«Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен.

Я только за, чтобы он играл у нас», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Трансферное окно в чемпионате России закрывается 22 февраля. До этого времени «Уфа» еще может договориться с «Фиорентиной» о переходе Кокорина.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В текущем чемпионате Италии он принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Кокорин играл за московский «Спартак» в тот период, когда Газизов занимал там должность генерального директора.