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    Газизов: Я бы хотел, чтобы Кокорин перешел в «Уфу»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен.

    Я только за, чтобы он играл у нас», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

    Трансферное окно в чемпионате России закрывается 22 февраля. До этого времени «Уфа» еще может договориться с «Фиорентиной» о переходе Кокорина.

    Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи».

    Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В текущем чемпионате Италии он принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

    Напомним, Кокорин играл за московский «Спартак» в тот период, когда Газизов занимал там должность генерального директора.

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