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    «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». О разрыве контракта речи не идёт

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    Итальянская «Фиорентина» по-прежнему готова продать нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Об этом сообщает La Nazione.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Итальянский клуб «держит дверь открытой» для продажи 30-летнего футболиста в российский клуб. О разрыве контракта с Кокориным в «Фиорентине» не идёт речи.

    Кокорин стал футболистом «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Всего за «фиалок» россиянин провёл 10 матчей, в которых заработал две жёлтые карточки. Контракт Кокорина истекает летом 2024 года.

    Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды во второй части сезона — 19/20. В 10 матчах за команду форвард забил семь голов и отдал три голевые передачи.

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