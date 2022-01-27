Универсальный Юри. «Зенит» нашел нового бомбардира в Бразилии

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто станет игроком «Зенита». Российский клуб согласовал с форвардом пятилетний контракт и заплатит за него порядка 17-20 млн евро. В четверг, 27 января, Алберто отправился на медосмотр для «Зенита», но после заключения контракта останется в бразильском клубе до июня.

По стопам Неймара

Юри Алберто — воспитанник «Сантоса», клуба воспитавшего много бразильских суперзвёзд, включая Пеле и Неймара. В структуру клуба он попал в 12 лет, и отличался результативностью еще выступая за юношеские и молодежные команды.

Впервые о Алберто заговорили, когда он наколотил 32 гола за один сезон, выступая за команду «Сантоса» для игроков в возрасте до 15 лет — Юри побил предыдущий рекорд Диего в 31 гол, установленный в 2000 году.

В феврале 2017 года Юри Алберто в составе сборной Бразилии стал победителем юношеского чемпионата Южной Америки, проходившего в Чили.

Играя вместе с Паулиньо, Винисиусом Жуниором, Витао и Линкольном он провел четыре матча на турнире и отличился голами в поединках против аргентинцев и венесуэльцев.

Летом 2017 года шестнадцатилетний Юри Алберто заключил трехлетний контракт с главной командой «Сантоса», после чего отправился на юношеский чемпионат мира в Индии, где Бразилия с ним в составе обыграла в четвертьфинале Германию, но уступила в полуфинале англичанам. Юри забил гол в победном матче за третье место с командой Мали.

Дебютировал за «Сантос» Алберто уже в ноябре, выйдя на замену, а первый гол за взрослую команду забил за 11 дней до своего семнадцатого дня рождения, став пятым самым молодым игроком, забивавшим за «черно-белых».

Однако закрепиться в основе «Сантоса» молодому форварду не удавалось — в 2018 году он лишь изредка появлялся на поле, а в следующем сезоне Хорхе Сампаоли и вовсе игнорировал его — Юри лишь дважды вышел за главную команду.

Весной 2020 года сменивший Сампаоли португалец Жезуалду Феррейра вернул Алберто в состав, но молодой форвард уже решил сменить клуб и не стал продлевать истекающий контракт.

В августе 2020 года Юри Алберто подписал пятилетний контракт с «Интернасьоналом» и сразу же стал одним из самых опасных нападающих в Бразилии. В своём дебютном сезоне он забил 10 мячей — мог бы и больше, да помешала травма.

В следующем сезоне Юри улучшил результат и довел число голов до 16, став самым результативным игроком чемпионата Бразилии в возрасте не старше 20 лет.

Неудивительно, что летом 2021 года в СМИ появилась информация о том, что талантливым бразильцем заинтересовались в Европе — сообщалось об интересе со стороны «Арсенала», «Барселоны» и «Милана».

Ближе к Новому году к списку претендентов присоединился и «Зенит», который в итоге и выиграл борьбу за форварда.

Петербуржцы заплатят за Юри Алберто около 20 миллионов евро, что гарантирует ему место в Топ-10 самых дорогих приобретений в истории «Зенита» — Юри подвинет с восьмой строчки Саломона Рондона.

Правда к новому клубу форвард присоединится лишь летом, но и в этом есть плюс — он успеет пройти полноценную предсезонку и познакомиться с с новой командой.

Зачем Юри «Зениту»?

Летом петербургский клуб покидает лучший нападающий команды — Сердар Азмун. Контракт иранского бомбардира истекает, и он уже заключил соглашение с леверкузенским «Байером».

Это серьезная потеря для «Зенита» — перебравшись в Петербург в начале 2019-го, Азмун регулярно забивал, наколотив 62 гола в 104 матчах за клуб и уже догнал Вагнера Лава по количеству голов в РПЛ (85).

Всего один мяч за оставшиеся полгода — и Сердар станет самым результативным легионером в истории лиги.

Осенью Сергей Семак перешел на схему 3-4-3 с подвижной атакующей линией и Сердар был для наставника «Зенита» более предпочтительным вариантом, чем Артем Дзюба, хотя оба игрока не любят работу без мяча.

Но и с Дзюбой петербургский клуб может расстаться летом — контракт форварда истекает, и он не набирает нужного количества игрового времени для автоматической пролонгации соглашения.

А по своей воле питерцы заключать новый контракт вряд ли будут — у Артема явный конфликт с главным тренером.

В итоге лидер чемпионата остается без двух основных нападающих. Да, зимой в Петербург из «Крыльев Советов» перебрался Иван Сергеев, который подходит под стилистику нового «Зенита» в плане беговой работы и открываний, но это вариант на подмену основным страйкерам, а не на полноценную замену.

Как замену Азмуну и рассматривается Юри Алберто — оба игрока очень схожи по фактуре. Бразилец великолепно владеет обеими ногами, является эффективным завершителем в штрафной, но может пробить и издалека.

Он опасен на контратаках, любит играть в короткий пас, но при этом часто нарушает правила. Также, благодаря скорости и дриблиингу, способен играть не только в центре нападения, но и на обоих флангах — в «Интернасьонале» его периодически использовали в качестве вингера.

Юри Алберто

Из минусов Алберто можно отметить неубедительную игру головой (то, в чем были сильны и Азмун, и Дзюба) и создание моментов для своих партнеров. Стеночки и забегания, а также игра в подыгрыше — это не про бразильского нападающего.

Переезд молодого бразильца в Европу — это всегда риск, достаточно вспомнить неудачные заезды Витиньо и Бруно Фукса в ЦСКА. Еще один фактор, добавляющий неопределенности — семейный: Алберто — молодой отец, его дочери в этом году исполнится два года.

С одной стороны, это плюс — меньше поводов для загулов и ночной жизни. С другой стороны — новичок «Зенита» вряд ли будет сразу перевозить семью в Петербург, а значит может затосковать по дому, как это свойственно его соотечественникам.

В ситуации с трансфером Юри большим плюсом является наличие большой бразильской диаспоры в «Зените»: четверо игроков и тренер Виллиам Оливейра. Молодой форвард советовался с Малкомом, Клаудиньо и Дугласом Сантосом перед переходом.

Питерскому клубу остается надеяться, что Алберто успешно адаптируется в «Зените» в кратчайший срок и сможет успешно заменить Азмуна.