Агент Языджи: Надеюсь, закончим сделку с ЦСКА как можно скорее

Полузащитник «Лилля»в скором времени станет игроком московского. Эту информацию подтвердил агент футболиста

«Наши переговоры с ЦСКА идут очень позитивно. Надеюсь, что закончим сделку как можно скорее», — приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует Языджи до конца текущего сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Интерес к 24-летнему хавбеку также проявляли «Ньюкасл» и «Галатасарай».

В текущем сезоне Языджи забил один гол в 22-х матчах за «Лилль», в составе которого в прошлом году стал чемпионом Франции.

Напомним, ранее ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени.