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    Агент Языджи: Надеюсь, закончим сделку с ЦСКА как можно скорее

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    Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи в скором времени станет игроком московского ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста Адем Чебеджи.

    Юсуф Языджи
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    Юсуф Языджи

    «Наши переговоры с ЦСКА идут очень позитивно. Надеюсь, что закончим сделку как можно скорее», — приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует Языджи до конца текущего сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

    Интерес к 24-летнему хавбеку также проявляли «Ньюкасл» и «Галатасарай».

    В текущем сезоне Языджи забил один гол в 22-х матчах за «Лилль», в составе которого в прошлом году стал чемпионом Франции.

    Напомним, ранее ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени.

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