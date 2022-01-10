ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де ЙонгСписанный де Йонг тащит бледную «Барселону»
  • 09:32
    • Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы Джоковича
  • 10:38
    • Экс-тренер «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»
  • 10:14
    • ЦСКА не смог договориться о трансфера полузащитника «Анже» Фюльжени
  • 09:29
    • СМИ: «Дженоа» может уволить Шевченко
  • 09:10
    • «Даллас» выиграл у «Чикаго», Дончич оформил трипл-дабл, «Лейкерс» уступили «Мемфису»
    Все новости спорта

    ЦСКА не смог договориться о трансфера полузащитника «Анже» Фюльжени

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Анже Лилль Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Московский ЦСКА не смог договориться с «Анже» о трансфере полузащитника Анжело Фюльжени.

    Анжело Фюльжени
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анжело Фюльжени

    Как сообщает L’Équipe, руководство ЦСКА пыталось приобрести Фюльжени после неудачной попытки подписать Микаэля Кюизанса, который в начале января перешел из «Баварии» в «Венецию».

    По данным источника, теперь ЦСКА постарается договориться с «Лиллем» об аренде полузащитника Юсуфа Языджи с обязательной опцией выкупа.

  • Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Фюльжени в текущем сезоне провел за «Анже» в18 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Языджи в 22-х матчах за «Лилль» отметился одним голом и результативной передачей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что Джеррард противопоставит «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Верховая тенденция прервется?
  • «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Габон начнет с виктории?
  • Коморы — Габон. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коморы — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марокко — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры