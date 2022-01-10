ЦСКА не смог договориться о трансфера полузащитника «Анже» Фюльжени

Московскийне смог договориться со трансфере полузащитника

Как сообщает L’Équipe, руководство ЦСКА пыталось приобрести Фюльжени после неудачной попытки подписать Микаэля Кюизанса, который в начале января перешел из «Баварии» в «Венецию».

По данным источника, теперь ЦСКА постарается договориться с «Лиллем» об аренде полузащитника Юсуфа Языджи с обязательной опцией выкупа.

Фюльжени в текущем сезоне провел за «Анже» в18 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Языджи в 22-х матчах за «Лилль» отметился одним голом и результативной передачей.