ЦСКА близок к аренде игрока «Лилля» Языджи

Юсуф Языджи Фото: globallookpress.com
По информации La Voix des Sports, турецкий футболист близок к переходу в ЦСКА.
Московский клуб арендует Языджи до конца текущего сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
Интерес к 24-летнему хавбеку также проявляли «Ньюкасл» и «Галатасарай».
В текущем сезоне Языджи забил один гол в 22-х матчах за «Лилль», в составе которого в прошлом году стал чемпионом Франции.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени.