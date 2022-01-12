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    ЦСКА близок к аренде игрока «Лилля» Языджи

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    Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате России.

    Юсуф Языджи
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    Юсуф Языджи

    По информации La Voix des Sports, турецкий футболист близок к переходу в ЦСКА.

    Московский клуб арендует Языджи до конца текущего сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

    Интерес к 24-летнему хавбеку также проявляли «Ньюкасл» и «Галатасарай».

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    • В текущем сезоне Языджи забил один гол в 22-х матчах за «Лилль», в составе которого в прошлом году стал чемпионом Франции.

    Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже» Анжело Фюльжени.

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