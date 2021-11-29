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    «Арсенал» — «Локомотив»: стартовые составы команд

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    Стали известны стартовые «Арсенала» и «Локомотива» на матча 16 тура РПЛ.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Марков.

    Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьёрнстрём, Камболов, Пантелеев, Хабибов, Давиташвили, Луценко, Тудорие.

    «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Мурило, Едвай, Баринов, Марадишвили, Петров, Бека-Бека, Смолов, Лисакович.

    Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Пабло, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов.

    Начало поединка в 19:00 по мск. Прогноз на эту встречу можно прочитать здесь.

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