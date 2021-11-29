«Арсенал» — «Локомотив»: стартовые составы команд

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьёрнстрём, Камболов, Пантелеев, Хабибов, Давиташвили, Луценко, Тудорие.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Мурило, Едвай, Баринов, Марадишвили, Петров, Бека-Бека, Смолов, Лисакович.
Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Пабло, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов.
Начало поединка в 19:00 по мск. Прогноз на эту встречу можно прочитать здесь.