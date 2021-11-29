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    Возьмет ли «Локомотив» три очка в Туле?

    «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 ноября 2021 года

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    В понедельник, 29 ноября, тульский «Арсенал» примет московский «Локомотив» в 16-м туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Туле, начнется в 19:00 по московскому времени. «Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Ноября 2021 года

    Коэффициенты на матч Арсенал Тула — Локомотив

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  • 3.45
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 13 очков.

    «Оружейники» одержали три победы, четырежды сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 15 турах.

    После сенсационной победы над «Зенитом» (2:1) в середине ноября команда Миодрага Божовича успела проиграть «Ростову» (0:4), «Сочи» (1:2) и «Динамо» (1:5), а также сыграть вничью с «Уфой» (0:0).

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    Серьезных кадровых проблем у «Арсенала» в настоящее время нет.

    «Локомотив»

    «Локомотив» расположился на четвертой встрече в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 25 баллами.

    На счету «железнодорожников» шесть побед, семь ничьих и два поражения в национальном первенстве.

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    • Команда Маркуса Гисдоля в ноябре разошлась миром со «Спартаком» (1:1), а также проиграла «Ахмату» (1:2).

    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «красно-зеленые» дома уступили «Лацио» (0:3) и лишились шансов подняться выше третьего места, хотя и за него еще нужно будет побороться с «Марселем».

    Среди травмированных у «Локо» значатся Гильерме, Зе Луиш, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук и Мурило Серкейра.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.10, победа «Арсенала» — 3.50, ничья — 3.60.

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    В первом круге «железнодорожники» выиграли у «оружейников» 3:1, но вплоть до 80-й минуты уступали и были близки к провалу.

    В этот раз, как нам кажется, «красно-зеленым» будет еще труднее, ведь у них переполнен лазарет, да и плотный график игр неумолимо отнимает силы.

    Подопечные Миодрага Божовича находятся в зоне вылета, так что точно будут бороться за очки. Наш прогноз и ставка — «победа "Локомотива" ровно в один мяч или ничья» за 1.90.

    Также можно присмотреться к ставке «обе забьют» за 1.72, тем более что Гильерме все еще восстанавливается после травм.

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    «Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Локомотив» три очка в Туле?
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