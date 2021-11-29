В понедельник, 29 ноября, тульский «Арсенал» примет московский «Локомотив» в 16-м туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Туле, начнется в 19:00 по московскому времени. «Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 13 очков.

«Оружейники» одержали три победы, четырежды сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 15 турах.

После сенсационной победы над «Зенитом» (2:1) в середине ноября команда Миодрага Божовича успела проиграть «Ростову» (0:4), «Сочи» (1:2) и «Динамо» (1:5), а также сыграть вничью с «Уфой» (0:0).

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Серьезных кадровых проблем у «Арсенала» в настоящее время нет.

«Локомотив»

«Локомотив» расположился на четвертой встрече в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 25 баллами.

На счету «железнодорожников» шесть побед, семь ничьих и два поражения в национальном первенстве.

Команда Маркуса Гисдоля в ноябре разошлась миром со «Спартаком» (1:1), а также проиграла «Ахмату» (1:2).

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «красно-зеленые» дома уступили «Лацио» (0:3) и лишились шансов подняться выше третьего места, хотя и за него еще нужно будет побороться с «Марселем».

Среди травмированных у «Локо» значатся Гильерме, Зе Луиш, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук и Мурило Серкейра.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.10, победа «Арсенала» — 3.50, ничья — 3.60.

В первом круге «железнодорожники» выиграли у «оружейников» 3:1, но вплоть до 80-й минуты уступали и были близки к провалу.

В этот раз, как нам кажется, «красно-зеленым» будет еще труднее, ведь у них переполнен лазарет, да и плотный график игр неумолимо отнимает силы.

Подопечные Миодрага Божовича находятся в зоне вылета, так что точно будут бороться за очки. Наш прогноз и ставка — «победа "Локомотива" ровно в один мяч или ничья» за 1.90.

Также можно присмотреться к ставке «обе забьют» за 1.72, тем более что Гильерме все еще восстанавливается после травм.