Итальянский журналист: Миранчук — инородное тело в «Аталанте». Его надо отпустить обратно в Россию

Журналист итальянского издания L’Eco di Bergamoраскритиковал российского полузащитника «Аталанты»

«Этот парень меняется в худшую сторону, что вызывает беспокойство. И оно рождено в первую очередь тем, что совсем не убеждает самоотдача русского: он не выглядит человеком, готовым к самоотверженной игре за команду. Когда Алексей приехал летом 2020 года из Москвы, его подавали нам как нового феномена советского футбола. И Миранчук начал в "Аталанте" действительно хорошо, если брать соотношение времени на поле с голами. Ему хватило 14 минут, чтобы забить в своем первом же матче в новом клубе в Лиге чемпионов, а затем 36, чтобы поразить ворота "Интера" в дебютной встрече серии А. И все мы дружно сказали себе: если Миранчук добавит в физической силе и злости, получит время на адаптацию, то в "Аталанте" станет одной звездой больше.

И вот сейчас прошло 14 месяцев с момента появления Миранчука в Бергамо. Количество минут на старте нынешнего сезона выросло, а вот эффективность по сравнению с прошлым годом резко упала. За 237 минут, которые Алексей отыграл в общей сложности в семи встречах, он лишь раз поучаствовал в голевой комбинации — при счете 2:2 против "Вильярреала", — отдав пас на Гозенса. Вызывает вопросы не его левая нога, которой русский владеет отменно, а его незаметность. Да, застенчивость — это от природы, но Миранчуку давно пора бы понять, что в итальянском футболе с таким характером далеко не уедешь.

С каждым новым матчем Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней инородным телом. И уже складывается окончательное впечатление, что та самая адаптация невозможна в принципе. Наверное, в такой ситуации лучшим вариантом для клуба было бы отпустить Миранчука обратно на родину и, отбив хотя бы часть инвестиций в него, вложиться в другого атакующего исполнителя», — написал в своей заметке Серина, перевод которой опубликовал у себя «Спорт-Экспресс».

Ранее Вадим Шпинев, агент Миранчука, заявил, что футболист может перейти в другой итальянский клуб на правах аренды.