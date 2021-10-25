Агент Миранчука: Будем обсуждать с «Аталантой» аренду в другой итальянский клуб

, агент полузащитника «Аталанты», заявил, что футболист может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

«Мы находимся в тесном контакте с президентом "Аталанты". 17 октября был день рождения братьев, что совпало с датой дня рождения итальянского клуба. Я списался с президентом — Лукой Перкасси. Мы друг друга поздравили. Договорились, что я приеду в Италию к 20 ноября. В этот день у команды игра со "Специей". После неё мы запланировали встречу в расширенном составе, в ходе которой рассмотрим возможные варианты развития событий.

Но могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей клуба нет разочарования этим трансфером. Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчёркивают. Все понимают, что это футбол. Кто его знает — может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба, и всё сразу может поменяться.

Ни от одного итальянского партнёра, ни от самого клуба я не слышал о желании "Аталанты" продать Лёшу зимой.