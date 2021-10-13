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    Карпин: Лучше бы Миранчук играл не 10 минут в «Аталанте», а 90 минут в условной «Вероне»

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    Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с Алексеем Миранчуком и его игровой практике в «Аталанте».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Лучше бы они играли в европейском чемпионате по 90 минут. А 10 минут… По мне, лучше бы Миранчук играл не 10 минут в "Аталанте", а 90 минут в условной "Вероне" или "Сампдории".

    Кстати, Миранчук не уступает игрокам сборной по тестам, даже превосходит. И это нормально. Там он даже на тренировках может улучшить себя, играя против таких игроков, как Иличич. Это лучше, чем играть по 90 минут за матч в России против… Не буду говорить против кого», — сказал Карпин в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

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