Карпин: Лучше бы Миранчук играл не 10 минут в «Аталанте», а 90 минут в условной «Вероне»

Наставник сборной Россиипрокомментировал ситуацию с Алексеем Миранчуком и его игровой практике в «Аталанте».

«Лучше бы они играли в европейском чемпионате по 90 минут. А 10 минут… По мне, лучше бы Миранчук играл не 10 минут в "Аталанте", а 90 минут в условной "Вероне" или "Сампдории".

Кстати, Миранчук не уступает игрокам сборной по тестам, даже превосходит. И это нормально. Там он даже на тренировках может улучшить себя, играя против таких игроков, как Иличич. Это лучше, чем играть по 90 минут за матч в России против… Не буду говорить против кого», — сказал Карпин в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».