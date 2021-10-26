Семин: Миранчук, имея очень мало времени, выдает в «Аталанте» приличный КПД

Бывший главный тренер «Локомотива»отреагировал на информацию о том, чтоможет покинутьво время зимнего трансферного окна.

Ранее Вадим Шпинев, агент Миранчука, заявил, что футболист может перейти в другой итальянский клуб на правах аренды.

«Почти два года назад "Аталанта" говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука.

Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдает приличный КПД.

Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему», — приводит слова Семина «Чемпионат».