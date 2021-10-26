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    Семин: Миранчук, имея очень мало времени, выдает в «Аталанте» приличный КПД

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» во время зимнего трансферного окна.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Ранее Вадим Шпинев, агент Миранчука, заявил, что футболист может перейти в другой итальянский клуб на правах аренды.

    «Почти два года назад "Аталанта" говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука.

    Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдает приличный КПД.

    Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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