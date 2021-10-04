СМИ: Николич сам решил уйти из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива»больше не хочет продолжать работу с командой.

«Матч ТВ» подтвердил информацию Нобеля Арустамяна о том, что Николич может покинуть «Локомотив» уже на этой неделе.

При этом отмечается, что сербский специалист принял решение об уходе самостоятельно. На данный момент штабу «Локомотива» неизвестно об отставке главного тренера.

На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы и уступил «Ростову» (1:2) в рамках РПЛ.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.