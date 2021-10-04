Арустамян: Николич будет уволен с поста главного тренера «Локомотива»

Известный журналистсообщил, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об увольнениис поста главного тренера.

«В ближайшие несколько дней Марко Николич покинет пост главного тренера Локомитива.

Сегодня у Марко состоится встреча с руководством "Локомотива" и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент "Локо" во главе с Ральфом Рангником.

Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы и уступил «Ростову» (1:2) в рамках РПЛ.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.