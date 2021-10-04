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    Арустамян: Николич будет уволен с поста главного тренера «Локомотива»

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    Известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об увольнении Марко Николича с поста главного тренера.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «В ближайшие несколько дней Марко Николич покинет пост главного тренера Локомитива.

    Сегодня у Марко состоится встреча с руководством "Локомотива" и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент "Локо" во главе с Ральфом Рангником.

    Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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