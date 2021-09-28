«Реал» — «Шериф»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны составы «Реала» и «Шерифа» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D пройдет в Мадриде и начнется в 22:00 мск.

«Реал»: Куртуа, Эдер Милитао, Алаба, Начо, Э.Азар, Бензема, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Камавинга, Мигель Гутьеррес.

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Вальехо, Кроос, Модрич, Асенсио, Йович, Лукас Васкес, Родриго, Иско, Диас, Бланко.

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, А.Траоре, Кастанеда, Костанца, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, С.Тилль, Дуланто.

Запасные: Д.Челядник, С.Пащенко, Раделич, Жульен, С.Кожокарь, Николов, Бруно, М.Кожокару, Янсане.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.19, на успех «Шерифа» — 24.00, на ничью — 10.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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