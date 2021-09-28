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    «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!

    «Реал» Мадрид — «Шериф». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига чемпионов, 28 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Шериф»
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    Лука Модрич
    «Реал» М сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 28 Сентября 2021 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 22:00 Шериф Шериф
  • Лига чемпионов. Группа D
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    «Реал» М

    Мадридцы традиционно максимально настроены на Лигу чемпионов. Вот и в первом туре «сливочные» дожали «Интер» (0:1).

    А вот в своем последнем матче чемпионата «Реал» М не победил. Мадридцы так и не смогли размочить оборону «Вильярреала» (0:0).

    В Примере команда Карло Анчелотти идет на лидирующих позициях. К слову, Карим Бензема переживает очередную молодость — 8 мячей в 7 матчах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Очевидно, в этой встрече мадридцы продемонстрируют свой высокий класс. Даже при некоторой ротации «Реал» М наверняка будет иметь подавляющее преимущество.

    «Шериф»

    Чемпион Молдавии в Лиге чемпионов стартовал весьма прилично. Еще бы, «Шериф» дома изящно переиграл донецкий «Шахтер» (2:0).

    Вот только в своем чемпионате команда Юрий Вернидуба держит ситуацию под контролем. Правда, даже по потерянным очкам «Шериф» отстает от лидера «Милсами».

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    • В минувшем туре тираспольцы на выезде устроили погром «Динамо-Ауто». В ворота соперников подопечные Вернидуба настреляли 7 сухих голов.

    Бразильский вектор команды пока полностью оправдывает себя. Вот только в этом поединке и он вряд ли поможет чемпиону Молдавии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» М за 1.10, на ничью за 11.00, а на «Шериф» — за 27.00.

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    Хозяева выглядят на две головы сильнее соперника, и наверняка устроят ему разгром.

    «Шериф» смотрится куда слабее мадридского гранда, к тому же едва ли могут рассчитывать на недооценку со стороны «сливочных».

    Сильная атака «сливочных» в этом поединке покажет свою реальную силу. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» М -2.75 с коэффициентом 2.07.

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    «Реал» Мадрид — «Шериф»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!
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