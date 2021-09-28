Реал Мадрид

«Реал» М
Мадридцы традиционно максимально настроены на Лигу чемпионов. Вот и в первом туре «сливочные» дожали «Интер» (0:1).
А вот в своем последнем матче чемпионата «Реал» М не победил. Мадридцы так и не смогли размочить оборону «Вильярреала» (0:0).
В Примере команда Карло Анчелотти идет на лидирующих позициях. К слову, Карим Бензема переживает очередную молодость — 8 мячей в 7 матчах.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Очевидно, в этой встрече мадридцы продемонстрируют свой высокий класс. Даже при некоторой ротации «Реал» М наверняка будет иметь подавляющее преимущество.
«Шериф»
Чемпион Молдавии в Лиге чемпионов стартовал весьма прилично. Еще бы, «Шериф» дома изящно переиграл донецкий «Шахтер» (2:0).
Вот только в своем чемпионате команда Юрий Вернидуба держит ситуацию под контролем. Правда, даже по потерянным очкам «Шериф» отстает от лидера «Милсами».
В минувшем туре тираспольцы на выезде устроили погром «Динамо-Ауто». В ворота соперников подопечные Вернидуба настреляли 7 сухих голов.
Бразильский вектор команды пока полностью оправдывает себя. Вот только в этом поединке и он вряд ли поможет чемпиону Молдавии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал» М за 1.10, на ничью за 11.00, а на «Шериф» — за 27.00.
«Шериф» смотрится куда слабее мадридского гранда, к тому же едва ли могут рассчитывать на недооценку со стороны «сливочных».
Сильная атака «сливочных» в этом поединке покажет свою реальную силу. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» М -2.75 с коэффициентом 2.07.