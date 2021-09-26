Тренер «Краснодара»: Победа посвящена и Галицкому, игроки наверняка хотели его порадовать

Старший тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после победы надв 9-м туре РПЛ (3:0).

«Сейчас по тому, что мы видели в раздевалке, точно не знаем, насколько серьезные повреждения у ребят. У Крыховяка было неприятное столкновение. Но сейчас нет точной информации о состоянии.

Мы должны понимать, что главный тренер и штаб трудились весь недельный цикл. Ребятам хорошо была донесена информация, как действовать в атаке, как — в обороне.

Во время матча у нас контакт был с Виктором Михайловичем [Гончаренко], и футболисты не ощущали, что играем без главного тренера.

Что стало главной причиной удачного выступления при большом меньшинстве? Наверно, самоотверженность футболистов и трибун, которые придавали силы.

Интервью Галицкого все смотрели и наверняка хотели все порадовать Сергея Николаевича. Ему эта победа также посвящена, она нужна как свежий воздух в непростое время», — сказал Ермакович «Спорт-Экспрессу».