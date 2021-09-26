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    Тренер «Краснодара»: Победа посвящена и Галицкому, игроки наверняка хотели его порадовать

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    Старший тренер «Краснодара» Александр Ермакович поделился впечатлениями после победы над «Сочи» в 9-м туре РПЛ (3:0).

    Сергей Галицкий
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    Сергей Галицкий

    «Сейчас по тому, что мы видели в раздевалке, точно не знаем, насколько серьезные повреждения у ребят. У Крыховяка было неприятное столкновение. Но сейчас нет точной информации о состоянии.

    Мы должны понимать, что главный тренер и штаб трудились весь недельный цикл. Ребятам хорошо была донесена информация, как действовать в атаке, как — в обороне.

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    • Во время матча у нас контакт был с Виктором Михайловичем [Гончаренко], и футболисты не ощущали, что играем без главного тренера.

    Что стало главной причиной удачного выступления при большом меньшинстве? Наверно, самоотверженность футболистов и трибун, которые придавали силы.

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    • Интервью Галицкого все смотрели и наверняка хотели все порадовать Сергея Николаевича. Ему эта победа также посвящена, она нужна как свежий воздух в непростое время», — сказал Ермакович «Спорт-Экспрессу».

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