Галицкий: Я не влияю на состав «Краснодара». Не могу так унижать тренеров

«Мое мнение: ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать и дня в клубе, если бы я выбирал состав. Я принципиально узнаю состав только перед игрой.
Я могу не общаться с тренером, не смотреть футбол, не финансировать, не приходить на стадион — это что за президент такой?
У меня нет задачи повлиять на тренера. Потому что если ты пробуешь выполнять роль тренера, то ты просто уничтожишь его. Он должен сам делать свои ошибки.
Когда ты пытаешься делать что-то за тренера... Знаете, в мультфильме было. Двое из ларца, одинаковых с лица. "Вы за меня есть будете?" — "Ага".
Так что ты его просто уничтожаешь. Он должен сам делать свои ошибки. Ты не должен влиять ни на что. За исключением некоторых вещей.
Например. Пришел у нас один тренер и сразу же на сборах говорит: "Этот не подходит, этот не подходит, этот не подходит". Но мы же знаем, что это хорошие футболисты. И сборы — это вообще другая история.
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Единственное, что мы сделаем, это [скажем]: "Не горячись. Не будет проходить в состав — ты его не ставь. У тебя на его место есть другой человек".
Проходит 2-3 тура и играет тот, который не подходит, потому что тренер не бог. Он просто приехал, увидел, кто в каком состоянии.
Никогда я не влияю на состав, и никогда не влиял. Это говорили и Кононов, и Шалимов, и Мусаев, и Гончаренко. Я с Гончаренко даже и не общаюсь. Мы по телефону говорили 10 раз за эти 8 месяцев. Я был на пяти тренировках.
Я знаю точно, что буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье. Я должен это делать, потому что это мой клуб.
Болельщики должны знать, что президент живет внутри клуба. Это лучше, чем когда президент вообще на игры не показывается. Думаю, что для болельщиков это важно.
Я могу только спросить после игры, как он оценивает вот этого, вот этого и вот этого. Например, Рамирес — левоногий, Вильена — правоногий. Он ставит Вильену слева, а Рамиреса справа. Могу ли я это спросить? Да.
Мне просто интересно, почему их ставят не на свои ноги. Когда ты на своей ноге, это кроссы, когда на другой — смещения в центр.
Ни одного тренера мы не увольняли по результатам. По каждому были свои объективные причины, или кто-то даже сам увольнялся.
Никогда я не ставил состав. Я не могу так унижать тренеров, чтобы диктовать им футболистов. Это безобразие, я считаю.
Гончаренко я сказал: "Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку". Вот этот сбалансированный футбол нас не интересует», — сказал Галицкий в интервью «Коммент.Шоу» .