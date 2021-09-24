Галицкий: Я не влияю на состав «Краснодара». Не могу так унижать тренеров

Президент «Краснодара»опроверг информацию о том, что он влияет на выбор состава команды.

«Мое мнение: ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать и дня в клубе, если бы я выбирал состав. Я принципиально узнаю состав только перед игрой.

Я могу не общаться с тренером, не смотреть футбол, не финансировать, не приходить на стадион — это что за президент такой?

У меня нет задачи повлиять на тренера. Потому что если ты пробуешь выполнять роль тренера, то ты просто уничтожишь его. Он должен сам делать свои ошибки.

Когда ты пытаешься делать что-то за тренера... Знаете, в мультфильме было. Двое из ларца, одинаковых с лица. "Вы за меня есть будете?" — "Ага".

Так что ты его просто уничтожаешь. Он должен сам делать свои ошибки. Ты не должен влиять ни на что. За исключением некоторых вещей.

Например. Пришел у нас один тренер и сразу же на сборах говорит: "Этот не подходит, этот не подходит, этот не подходит". Но мы же знаем, что это хорошие футболисты. И сборы — это вообще другая история.

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Единственное, что мы сделаем, это [скажем]: "Не горячись. Не будет проходить в состав — ты его не ставь. У тебя на его место есть другой человек".

Проходит 2-3 тура и играет тот, который не подходит, потому что тренер не бог. Он просто приехал, увидел, кто в каком состоянии.

Никогда я не влияю на состав, и никогда не влиял. Это говорили и Кононов, и Шалимов, и Мусаев, и Гончаренко. Я с Гончаренко даже и не общаюсь. Мы по телефону говорили 10 раз за эти 8 месяцев. Я был на пяти тренировках.

Я знаю точно, что буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье. Я должен это делать, потому что это мой клуб.

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Болельщики должны знать, что президент живет внутри клуба. Это лучше, чем когда президент вообще на игры не показывается. Думаю, что для болельщиков это важно.

Я могу только спросить после игры, как он оценивает вот этого, вот этого и вот этого. Например, Рамирес — левоногий, Вильена — правоногий. Он ставит Вильену слева, а Рамиреса справа. Могу ли я это спросить? Да.

Мне просто интересно, почему их ставят не на свои ноги. Когда ты на своей ноге, это кроссы, когда на другой — смещения в центр.

Ни одного тренера мы не увольняли по результатам. По каждому были свои объективные причины, или кто-то даже сам увольнялся.

Никогда я не ставил состав. Я не могу так унижать тренеров, чтобы диктовать им футболистов. Это безобразие, я считаю.

Гончаренко я сказал: "Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку". Вот этот сбалансированный футбол нас не интересует», — сказал Галицкий в интервью «Коммент.Шоу» .