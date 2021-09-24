Галицкий перестал посещать матчи «Краснодара» из-за болезни

Владелец «Краснодара»в эфире рассказал о проблемах со здоровьем, а также о том, как стоит распоряжаться своим богатством.

«Я уже три игры пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Часто, иногда ты не являешься хозяином судьбы своей. Это так и есть сейчас, к сожалению. Я не в той форме и некоторые игры пропускаю.

Что за болезнь? Я вообще об этом сказал, потому что я президент футбольного клуба, общественная фигура. Этим и ограничимся. Я вообще не хотел бы об этом говорить. Но наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это все говорю. А уже дальше, нюансы — это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить.

Как мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у нее, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, все прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной.

Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником.

Ты не можешь употребить больше двух-трех тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов.

Это понимание приходит. Просто мы все нетерпеливые. Это первое поколение богатых людей. Они начинают финансировать какие-то проекты. Этот процесс не вопрос одного дня. Он только начинает набирать обороты и дальше будет набирать. Для хоккейного СКА, насколько я понимаю, частные лица будут строить арену.

Будут владельцы у частных клубов. В первой лиге "Акрон", "Велес". "Чайка" во второй. Это процесс… Россия при капитализме живет двадцать пять лет. Не бывает так быстро, как мы хотим. Нужно время на все это. Это эволюционно пойдет туда. Просто жизнь человеческая, к сожалению, короче, чем тот объем терпения, который мы должны иметь, чтобы эволюционно двигаться туда», — сказал Галицкий в интервью «Коммент.Шоу»