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    Гендиректор «Спартака»: Попов фактически сбежал из клуба

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение Дмитрия Попова покинуть пост спортивного директора клуба.

    Дмитрий Попов
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    Дмитрий Попов

    Попов, как известно, ушел из «Спартака» сразу после первого матча с «Бенфикой» (0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

    «Летняя трансферная кампания проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

    У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил — так же, как и акционер. Сборы начались, а игроков не было.

    Дальше вы знаете — спортивный директор фактически сбежал. Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается.

    Тем не менее мне пришлось включиться в эту работу — я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам», — приводит слова Мележикова Sport24.

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    • Мележиков также высказался по поводу телеграм-канала Попова, в котором он отвечал на заявления Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    «Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего», — добавил гендиректор «Спартака».

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