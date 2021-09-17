Гендиректор «Спартака»: Попов фактически сбежал из клуба

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал решениепокинуть пост спортивного директора клуба.

Попов, как известно, ушел из «Спартака» сразу после первого матча с «Бенфикой» (0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Летняя трансферная кампания проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил — так же, как и акционер. Сборы начались, а игроков не было.

Дальше вы знаете — спортивный директор фактически сбежал. Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается.

Тем не менее мне пришлось включиться в эту работу — я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам», — приводит слова Мележикова Sport24.

Мележиков также высказался по поводу телеграм-канала Попова, в котором он отвечал на заявления Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего», — добавил гендиректор «Спартака».