Швейцария — Италия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

Составы команд:
«Швейцария»: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Михел Эбишер, Фабиан Фрай, Джибриль Соу, Ренато Штеффен, Стивен Цубер, Харис Сеферович.
«Италия»: Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Николо Барелла, Эмерсон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Джованни Ди Лоренцо, Джанлуиджи Доннарумма.
Предыдущий матч соперников: «Италия» — «Швейцария» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Италия». Коэффициент ставки — 1.93.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Италия» со счетом 1:2. Матч между командами «Швейцария» и «Италия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.