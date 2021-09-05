Швейцария — Италия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 21:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Швейцария»: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Михел Эбишер, Фабиан Фрай, Джибриль Соу, Ренато Штеффен, Стивен Цубер, Харис Сеферович.

«Италия»: Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Николо Барелла, Эмерсон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Джованни Ди Лоренцо, Джанлуиджи Доннарумма.

Предыдущий матч соперников: «Италия» — «Швейцария» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Италия». Коэффициент ставки — 1.93.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Италия» со счетом 1:2. Матч между командами «Швейцария» и «Италия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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