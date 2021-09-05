ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании Даниил МедведевUS Open. Медведев обыграл Андухара, Рахимова выбыла Валерий КарпинБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 22:57
    • Медведев за два часа разобрался с Андухаром на US Open
  • 22:21
    • Рахимова прекратила борьбу на US Open
  • 22:06
    • Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска
  • 20:43
    • Карпин раскрыл подробности своего контракта с РФС
  • 20:29
    • Карпин назвал потери Фернандеса и Ионова самыми чувствительными
  • 20:18
    • Бывший нападающий «Баварии» объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Возьмет ли Швейцария реванш у Италии за поражение на Евро-2020?

    Швейцария — Италия. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 5 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Швейцария — Италия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мануэль Локателли дважды забил Швейцарии на Евро-2020
    В воскресенье, 5 сентября, сборная Швейцарии на своем поле примет команду Италии в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы C, которая пройдет в Базеле, начнется в 21:45 по московскому времени. Швейцария — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 05 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    Швейцария

    Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы C, имея на своем счету 6 очков.

    «Красные крестоносцы» в двух сыгранных матчах обыграли Болгарию (3:1) и Литву (1:0), так что пока идут без потерь.

    На недавнем Евро-2020 швейцарцы дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    После ЧЕ сборную покинул многолетний тренер Владимир Петкович, а его место занял Мурат Якин, под руководством которого команда 1 сентября обыграла Грецию (2:1) в товарищеском матче.

    В лазарете сборной Швейцарии находятся Шердан Шакири, Брель Эмболо, Марио Гавранович, Лорис Бенито, Кевин Мбабу и Эрай Кюмарт.

    Италия

    Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 10 очков в четырех сыгранных турах.

    «Скуадра адзурра» поочередно обыграла Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0) и Литву (2:0), но накануне у себя дома разошлась миром с болгарами (1:1), впервые потеряв очки.

  • Будут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • Главные интриги отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • Вчера

    • Хорошей новостью стало то, что подопечные Роберто Манчини повторили мировой рекорд по длительности серии без поражений — 35 матчей.

    Напомним, что сборная Италии стала победителем последнего чемпионата Европы, одолев в финале Англию (1:1, 3:2 — по пенальти).

    Среди травмированных у итальянцев значатся Андреа Белотти, Мануэль Ладзари и Алекс Мерет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Италии — 1.98, победа сборной Швейцарии — 4.10, ничья — 3.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Трудно ставить против «скуадры адзурры», которая не проигрывает в течение 35 встреч, но и «красных крестоносцев» тоже не стоит недооценивать.

    Да, они проиграли Италии со счетом 0:3 на групповой стадии Евро-2020, но эта неудача стала для них первой с ноября 2020 года.

    Уже после этого на чемпионате Европы Швейцария прошла Францию, а Испании проиграла лишь по пенальти. Учитывая, уязвимость итальянцев в обороне, наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.93.

    Альтернативный вариант — «тотал первого тайма больше 1». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сербия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швейцария — Италия: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Возьмет ли Швейцария реванш у Италии за поражение на Евро-2020?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры