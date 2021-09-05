В воскресенье, 5 сентября, сборная Швейцарии на своем поле примет команду Италии в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы C, которая пройдет в Базеле, начнется в 21:45 по московскому времени. Швейцария — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Сборная Швейцарии занимает второе место в турнирной таблице группы C, имея на своем счету 6 очков.

«Красные крестоносцы» в двух сыгранных матчах обыграли Болгарию (3:1) и Литву (1:0), так что пока идут без потерь.

На недавнем Евро-2020 швейцарцы дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).

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После ЧЕ сборную покинул многолетний тренер Владимир Петкович, а его место занял Мурат Якин, под руководством которого команда 1 сентября обыграла Грецию (2:1) в товарищеском матче.

В лазарете сборной Швейцарии находятся Шердан Шакири, Брель Эмболо, Марио Гавранович, Лорис Бенито, Кевин Мбабу и Эрай Кюмарт.

Италия

Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 10 очков в четырех сыгранных турах.

«Скуадра адзурра» поочередно обыграла Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0) и Литву (2:0), но накануне у себя дома разошлась миром с болгарами (1:1), впервые потеряв очки.

Хорошей новостью стало то, что подопечные Роберто Манчини повторили мировой рекорд по длительности серии без поражений — 35 матчей.

Напомним, что сборная Италии стала победителем последнего чемпионата Европы, одолев в финале Англию (1:1, 3:2 — по пенальти).

Среди травмированных у итальянцев значатся Андреа Белотти, Мануэль Ладзари и Алекс Мерет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Италии — 1.98, победа сборной Швейцарии — 4.10, ничья — 3.30.

Трудно ставить против «скуадры адзурры», которая не проигрывает в течение 35 встреч, но и «красных крестоносцев» тоже не стоит недооценивать.

Да, они проиграли Италии со счетом 0:3 на групповой стадии Евро-2020, но эта неудача стала для них первой с ноября 2020 года.

Уже после этого на чемпионате Европы Швейцария прошла Францию, а Испании проиграла лишь по пенальти. Учитывая, уязвимость итальянцев в обороне, наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.93.

Альтернативный вариант — «тотал первого тайма больше 1». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 1.93.